Aeroméxico dio un paso en temas de conectividad, pues presentó su nuevo servicio de eSIM, el cual es una solución digital que permite mantener a los usuarios conectados en más de 150 países sin necesidad de una tarjeta SIM física.

En colaboración con Travel Connected, la aerolínea ofrece 22 planes de datos con vigencias variadas, con el objetivo de adaptarse a cada tipo de viaje.

¿Cómo funciona la eSIM de Aeroméxico?

Este nuevo servicio es ideal para todos los usuarios, desde turistas hasta viajeros corporativos, y podrás adquirirlo con al menos 48 horas de anticipación y una vez que recibas tu código QR tendrás 60 días para activar el servicio.

La eSIM es una SIM digital que conecta el celular a redes móviles; para activarla los usuarios deberán seguir los siguientes pasos:

ingresar al sitio web de esim.aeromexico.com

Seleccionar destino y plan

Realizar pago en línea

Escanear el código QR recibido por correo

Seguir las instrucciones para conectarte de manera correcta

En caso de consumir todos los datos, los usuarios pueden recargar saldo desde la app de Travel Connected en cualquier momento de su viaje.

Este servicio ofrece una atención personalizada en español dentro del mismo huso horario, para garantizar soporte oportuno y eficiente. Con esta eSIM, Aeroméxico refuerza su compromiso de ofrecer conectividad internacional y de confianza en 150 países, respaldada por procesos claros y seguros.