¿Los parquímetros en CDMX tendrán horarios especiales y pago distintos durante los días 24 y 25 de diciembre? Te contamos lo que dieron a conocer las autoridades de la Ciudad de México.
Debido a los festejos de Nochebuena y Navidad, los servicios públicos en la Ciudad de México suelen cambiar su operación y para este 24 y 25 de diciembre ya se anunciaron las modificaciones.
Parquímetros en CDMX: Estos son los horarios para el 24 y 25 de diciembre
La Secretaría de Movilidad del gobierno de la CDMX informó que con motivo de los festejos de los días 24 y 25 de diciembre, habrá modificación en el servicio del parquímetro, pues estos serán los horarios y pagos:
- Miércoles 24 de diciembre: El servicio y pago estará disponible en horarios y costos regulares
- Jueves 25 de diciembre: El servicio y pago se suspenderá, por lo que los automovilistas no están obligados a abonar por estacionarse en la calle
A partir del viernes 26, la operación del sistema de parquímetros en la capital del país, conocido como Ecoparq, se regularizará, por lo que los usuarios deberán cumplir con el pago de estacionamiento en la calle que corresponda.
Parquímetros en CDMX: Así opera el sistema Ecoparq en la CDMX
Cabe destacar que en días regulares, el sistema de parquímetros en CDMX opera a partir de detalles como el caso de los que se presentan a continuación:
- Tarifa: $3.25 pesos cada 15 minutos, equivalente a $13 pesos por hora
- Horarios: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas; algunas zonas también sábado de 8:00 a 14:00 horas
- Zonas: Anzures, Nochebuena, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Extremadura Insurgentes, Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, Insurgentes San Borja, Florida, Guadalupe Inn, Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes, Polanco
- Formas de pago: Monedas en parquímetro, tarjeta de prepago Ecoparq, así como aplicaciones móviles autorizadas
- Multas: entre 5 y 10 UMA por falta de pago, mientras que el retiro de inmovilizador a los automovilistas sancionados, corresponde a 327 pesos