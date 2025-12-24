¿Los parquímetros en CDMX tendrán horarios especiales y pago distintos durante los días 24 y 25 de diciembre? Te contamos lo que dieron a conocer las autoridades de la Ciudad de México.

Debido a los festejos de Nochebuena y Navidad, los servicios públicos en la Ciudad de México suelen cambiar su operación y para este 24 y 25 de diciembre ya se anunciaron las modificaciones.

Parquímetros en CDMX: Estos son los horarios para el 24 y 25 de diciembre

La Secretaría de Movilidad del gobierno de la CDMX informó que con motivo de los festejos de los días 24 y 25 de diciembre, habrá modificación en el servicio del parquímetro, pues estos serán los horarios y pagos:

Miércoles 24 de diciembre: El servicio y pago estará disponible en horarios y costos regulares

Jueves 25 de diciembre: El servicio y pago se suspenderá, por lo que los automovilistas no están obligados a abonar por estacionarse en la calle

A partir del viernes 26, la operación del sistema de parquímetros en la capital del país, conocido como Ecoparq, se regularizará, por lo que los usuarios deberán cumplir con el pago de estacionamiento en la calle que corresponda.

Parquímetros en CDMX los días 24 y 25 de diciembre 2025 (@LaSEMOVI/X)

Parquímetros en CDMX: Así opera el sistema Ecoparq en la CDMX

Cabe destacar que en días regulares, el sistema de parquímetros en CDMX opera a partir de detalles como el caso de los que se presentan a continuación: