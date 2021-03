A AMLO le toca ponerse la vacuna el 1 de abril en la alcaldía Cuauhtémoc.

AMLO tiene su domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX y por la primera letra de su apellido le toca aplicarse la vacuna contra el Covid-19 el 1 de abril. Sin embargo, en la mañanera del 29 de marzo indicó que se esperaría a que le hagan unos estudios.

AMLO indicó en la mañanera que si bien ya le toca recibir la vacuna, los médicos que lo atendieron cuando padeció coronavirus Covid-19 le indicaron que tenía anticuerpos suficientes en aquel momento. No obstante, es posible que ya no los tenga, pero para verificar cual es su estado de salud, AMLO dijo que se someterá a unos estudios. No indicó de qué tipo.

“Voy a practicarme unos estudios porque los médicos que me atienden, los que me ayudaron cuando padecí del Covid-19, me hicieron análisis y me recomendaron que me esperará para la vacuna porque tenía anticuerpos suficientes. De todas formas quiero que ellos sean quienes recomienden lo que más conviene. Ya me va a tocar porque esta semana está programada para la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a ver qué dicen los médicos de la vacuna y dependiendo de los análisis, ya me vacunan”. AMLO

¿Cuándo se vacuna AMLO?

