Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal en su canal de YouTube.

Mhoni Vidente -de 48 años de edad- dijo que esta semana debe tomarse en cuenta “qué hacer para estar prevenido de cualquier situación negativa”.

Mhoni Vidente: Horóscopos para la semana del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

A través de su cuenta en YouTube, Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal.

Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

Para aries la semana del 17 al 22 de agosto será de solución de problemas y crecimiento económico, laboral y sentimental.

Carta del Ermitaño

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 09, 10 y 15

Color de la suerte: rojo y verde

Horóscopo para Aries (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

La semana del 17 al 22 de agosto para tauro será de mucho trabajo y para alejarse de las malas energías que lo rodean y afectan su salud.

Carta de la Rueda de la Fortuna

Día de la suerte: lunes

Números mágicos: 17, 32 y 35

Color de la suerte: rojo y amarillo

Horóscopo para Tauro (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

Para géminis la semana del 17 al 22 de agosto será de “progreso, seguridad y madurez”; sin embargo, deberán aprender a identificar las fugas energéticas.

Carta del Loco

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 04, 08 y 16

Color de la suerte: verde y blanco

Horóscopo para Géminis (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

La semana del 17 al 22 de agosto para cáncer será para crecer y madurar en cuestiones de trabajo y salud.

Carta de la Torre

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 11, 14 y 30

Color de la suerte: azul y amarillo

Horóscopo para Cáncer (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

Para leo la semana del 17 al 22 de agosto será de “abundancia, estabilidad y crecimiento” que puede aprovechar en el trabajo.

Carta del Sol

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 02, 05 y 26

Color de la suerte: blanco y rojo

Horóscopo para Leo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

La semana del 17 al 22 de agosto para virgo será de nuevos comienzos, proyectos y crecimiento.

Carta del Carruaje

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 24, 35 y 01

Color de la suerte: blanco y azul

Horóscopo para Virgo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

Para libra la semana del 17 al 22 de agosto será de mucho trabajo y nuevas proyecciones laborales.

Carta As de Oros

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 11, 34 y 59

Color de la suerte: amarillo y verde

Horóscopo para Libra (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

La semana del 17 al 22 de agosto para escorpio será de determinación y fuerza, pero deberán aprender a distinguir lo que les conviene.

Carta As de Espadas

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 10, 40 y 77

Color de la suerte: amarillo y naranja

Horóscopo para Escorpio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

Para sagitario la semana del 17 al 22 de agosto será para alejarse de las malas amistades, de cierres laborales y para sanar su economía.

Carta del Emperador

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 12, 18 y 41

Color de la suerte: azul y amarillo

Horóscopo para Sagitario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

La semana del 17 al 22 de agosto para capricornio será de abundancia, estabilidad y crecimiento con actividades laborales.

Carta del Mago

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 06, 13 y 30

Color de la suerte: rojo y blanco

Horóscopo para Capricornio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

Para acuario la semana del 17 al 22 de agosto será de crecimiento, toma de decisiones, recompensas y estabilidad laboral.

Carta del Juicio

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 01, 15 y 49

Color de la suerte: amarillo y azul

Horóscopo para Acuario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Piscis del 17 al 22 de agosto por signo zodiacal

La semana del 17 al 22 de agosto para piscis será de aventuras, propuestas y para limpiar las energías que lo rodean.

Carta del Mundo

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 07, 08 y 21

Color de la suerte: amarillo y rojo