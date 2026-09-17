Los vehículos híbridos enchufables han ganado espacio entre quienes buscan combinar el uso de energía eléctrica en recorridos cotidianos con la autonomía necesaria para realizar trayectos más largos. En este contexto, JAECOO 7 PHEV plantea una propuesta para usuarios que alternan entre ciudad, carretera y actividades al aire libre.

Dentro del portafolio de OMODA & JAECOO, la SUV busca combinar eficiencia urbana, autonomía y tecnología de asistencia al manejo para quienes necesitan mayor flexibilidad en sus recorridos.

JAECOO 7 PHEV: SUV híbrida. (cortesía)

JAECOO 7 PHEV combina rango eléctrico y autonomía

El JAECOO 7 PHEV SHS ofrece 106 kilómetros de rango eléctrico y una autonomía combinada de 1,300 kilómetros, de acuerdo con la información proporcionada por la marca.

También registra un consumo combinado de 31.6 kilómetros por litro, características que buscan atender tanto los desplazamientos cotidianos como las salidas por carretera.

La propuesta parte de la posibilidad de utilizar el rango eléctrico en recorridos frecuentes y conservar autonomía para viajes donde la disponibilidad de infraestructura de carga puede variar.

Además, la SUV integra hasta 20 sistemas ADAS y una cámara 540°, herramientas orientadas a facilitar la conducción en escenarios como estacionamientos, avenidas con tráfico, incorporaciones a carretera y rutas desconocidas.

JAECOO 7 PHEV: SUV híbrida. (cortesía)

Una SUV para ciudad, carretera y actividades outdoor

JAECOO plantea una interpretación urbana del espíritu off-road, con vehículos orientados a usuarios que buscan mantener movilidad más allá de los recorridos habituales por la ciudad.

En el caso de JAECOO 7 PHEV, esta propuesta se centra en la combinación de tecnología híbrida, autonomía y asistencias de manejo.

La diferencia frente a otros modelos del portafolio se encuentra en el enfoque hacia la electrificación, autonomía y versatilidad. Mientras JAECOO 5 se orienta a la practicidad urbana, las mascotas y actividades outdoor ligeras, JAECOO 7 PHEV plantea una alternativa para quienes recorren mayores distancias y buscan margen adicional de uso.

La propuesta busca que la movilidad electrificada pueda incorporarse a una rutina que no se limita a la ciudad, con un vehículo pensado para alternar entre desplazamientos cotidianos, carretera y exploración.