El Gobierno de San Luis Potosí y el Clúster Automotriz de San Luis Potosí realizaron el SLP Auto Supply Chain & Logistics Summit 2026, encuentro que reunió a empresarios, especialistas y representantes del sector público para fortalecer la competitividad logística y consolidar al estado como un nodo estratégico para la industria automotriz de Norteamérica.

Durante el evento se analizaron los principales retos y oportunidades de las cadenas de suministro en un contexto marcado por el crecimiento del nearshoring y la transformación de la industria automotriz a nivel mundial.

Mario García Valdez destaca coordinación para atraer inversiones

En representación del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, destacó que la coordinación entre gobierno, iniciativa privada y academia ha permitido generar condiciones para atraer nuevas inversiones y fortalecer la participación de proveedores locales en las cadenas globales de suministro.

La coordinación entre gobierno, iniciativa privada y academia ha permitido generar condiciones para atraer nuevas inversiones, fortalecer a los proveedores locales e incorporar innovación y transformación digital a los procesos productivos. Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico

Buscan fortalecer la infraestructura logística de San Luis Potosí

Durante el encuentro, realizado en el Centro de Negocios Potosí, autoridades y representantes del sector plantearon estrategias para desarrollar cadenas de suministro más eficientes, ampliar la infraestructura logística y consolidar a San Luis Potosí como un destino altamente competitivo para nuevas inversiones de la industria automotriz.

El SLP Auto Supply Chain & Logistics Summit 2026 forma parte de las acciones para fortalecer el posicionamiento del estado como uno de los principales polos industriales de México y un actor estratégico en la cadena de suministro automotriz de Norteamérica.