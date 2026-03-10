El Senado de la República ha concedido a Miguel Ángel Yunes Márquez licencia para separarse de sus funciones legislativas y ya tiene como suplente a su padre.

Por lo que Miguel Ángel Yunes Linares será el suplente de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez por siete días.

Miguel Ángel Yunes Linares súplica a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez en el Senado

Miguel Ángel Yunes Márquez de la bancada de Morena se separa del cargo en el Senado por licencia de siete días.

Por lo que será suplido por su padre, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares quien regresará al marco político del 9 al 16 de marzo en el Senado, mientras su hijo Yunes Márquez está de licencia.

El papá de Yunes Márquez lo suplirá en el Senado tras su licencia (Especial)

Miguel Ángel Yunes Linares regresa tras escándalo en el Senado junto a su hijo

El regreso de Miguel Ángel Yunes Linares al Senado por la licencia de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez lo trae de regreso al reflector político tras el escándalo que protagonizaron en 2024.

Luego de que ambos Yunes respaldaron en el Senado la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena, votos con los que se aprobó los cambios constitucionales y causó revuelo entre su bancada de ese entonces en el Partido Acción Nacional (PAN).

Lo que ocasionó que tanto padre como hijo, Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez fueron expulsados del PAN, tras el apoyo a Morena.

Lo que marcó un antes y después para la familia Yunes, pues tras la ruptura con el PAN se integraron a las filas de Morena.