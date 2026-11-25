Yesenia Zamudio, mamá de María de Jesús Jaimes Zamudio “Marichuy”, apelará la condena de 11 años dada a Gabriel Eduardo Galván Figueroa por el feminicidio de su hija; asegura que la sentencia es una burla.

La mamá de la joven estudiante del IPN aseguró que Marichuy, asesinada en 2016, sigue sin obtener justicia, esto tras darse a conocer la sentencia que contará también los años que lleva en la cárcel Gabriel Eduardo.

Y expresó su indignación no sólo contra el fallo de la jueza María Guadalupe Andrade Sánchez, sino también que haya descartado que la muerte de Marichuy no estuviera motivado por razones de género, descartando feminicidio.

Yesenia Zamudio impugnará condena de 11 años por el feminicidio de Marichuy

La mamá de Marichuy, Yesenia Zamudio, expresó su rechazó por la sentencia dictada al feminicida de la estudiante del IPN.

Tras dictar condena, Yesenia Zamudio declaró que fue una burla el número años y el cambio de delito, ya que esperaban la sentencia máxima por el dolo con el que Marichuy fue asesinada.

Aunado a que se brindó la posibilidad de que Gabriel Eduardo Galván Figueroa pueda llevar su condena en libertad, ya que siguen afirmando la inocencia del hoy sentenciado como asesino.

Gabriel Eduardo, feminicida de María de Jesús James Zamudio “Marichuy” (Especial)

Yesenia Zamudio aseguró que todo es una injusticia, desde la condena de 11 años como el cambio en la tipificación del delito que fue reconocido por las autoridades.

Señala que la sentencia y el cambio de delito serían una violación a los Derechos Humanos, así como las agresiones de un grupo que defiende a Gabriel Eduardo Galván, ya que aseguran, Marichuy se habría suicidado sin indicios.

Feminicidio de Marichuy: Yesenia Zamudio emprenderá proceso contra jueza por cambiar el delito

La mamá de Marichuy presentará también una denuncia por corrupción contra la jueza María Guadalupe Andrade Sánchez.

Yesenia Zamudio acusó que el delito ya estaba tipificado, por lo que la jueza habría ignorado todas las acciones o simplemente la habrían comprado.

La mamá de Marichuy y espera que con la demanda que interponga en su contra, María Guadalupe Andrade Sánchez sea destituida.