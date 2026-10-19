Yesenia Zamudio pide apoyo rumbo a la sentencia por el feminicidio de su hija Marichuy

Yesenia Zamudio pidió el apoyo de la ciudadanía rumbo a la sentencia contra Gabriel Eduardo por el feminicidio de su hija Marichuy, ocurrido en 2016 en la Ciudad de México (CDMX).

Después de casi 11 años de que mi amada hija María de Jesús Jaimes Zamudio fue víctima de feminicidio en CDMX, por fin tendrá justicia mi niña amada. Espero contar con su valioso apoyo y agradezco de antemano a quienes caminaron conmigo buscando justicia. Yesenia Zamudio

Aunque advirtió que no se detendrá hasta dar con todos los responsables, la madre de la estudiante del IPN celebró que, tras once años del crimen, finalmente uno de ellos recibirá una sentencia condenatoria.

Yesenia Zamudio pide apoyo rumbo a la sentencia de Gabriel Eduardo "N" (Redes sociales)

Yesenia Zamudio pide apoyo rumbo a la sentencia contra Gabriel Eduardo por el feminicidio de Marichuy

En redes sociales, la madre de Marichuy informó que Gabriel Eduardo, actualmente recluido en el Reclusorio Oriente, recibirá en los próximos días una sentencia por feminicidio agravado.

En ese contexto, pidió a colectivos y a la ciudadanía apoyar durante la audiencia de lectura de sentencia y reiteró que no descansará hasta que el resto de los involucrados sean juzgados.

Esta lucha no acaba aquí, la lucha sigue y seguirá hasta que los involucrados en el feminicidio de mi hija reciban todo el peso de la ley. Yesenia Zamudio

Yesenia Zamudio reafirmó que la lucha de estos años valió la pena y expresó su gratitud por el apoyo de colectivas feministas, familiares de estudiantes víctimas de violencia y de personas desaparecidas.

Muchas gracias porque fueron muchos los brazos que me arroparon lloraron conmigo y hasta el día de hoy no me han dejado sola. Yesenia Zamudio

Gabriel Eduardo, feminicida de Marichuy, recibe prisión preventiva (CAPTURA DE PANTALLA)

¿De qué se le acusa a Gabriel Eduardo, involucrado en el feminicidio de Marichuy?

A Gabriel Eduardo se le acusa del delito de feminicidio agravado de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como Marichuy, estudiante de 19 años del IPN.

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, Marichuy presuntamente fue víctima de un intento de abuso sexual por parte de Gabriel, su compañero, junto con un profesor del IPN, Iván Ruiz.

Según relataron los testigos, la joven intentó resistirse y fue arrojada desde su departamento en el quinto piso de un edificio el 16 de enero de 2016, crimen que intentó ocultarse por los responsables como “suicidio”.