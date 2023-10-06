Gabriel Eduardo, feminicida de María de Jesús Jaimes Zamudio ‘Marichuy’, recibe prisión preventiva tras haber sido detenido en Ciudad del Carmen, Campeche.

Así se informó este viernes 6 de octubre de 2023, a 7 años del delito cometido contra la joven estudiante del IPN , cual de principio Gabriel Eduardo quiso justificar como un “suicidio”.

No obstante, pese a su intento de evadir la culpa, el feminicida de Marichuy recibió prisión preventiva luego de que un juez resolvió un amparo que también pretendía evitar su detención.

Consecuentemente, la situación de Gabriel Eduardo , por haber atentado en contra de Marichuy, tendrá que definirse en la fecha que se asignó según los criterios de las autoridades.

Yesenia Zamudio junto a una foto de su hija Marichuy (Andrea Murcia / Andrea Murcia)

Gabriel Eduardo recibe prisión preventiva; es feminicida de Marichuy

Tras haber sido detenido en Campeche, Gabriel Eduardo, feminicida de Marichuy, recibió prisión preventiva por el delito cometido contra la joven en enero de 2016.

Ello gracias a la resolución de un juez que decidió mantener privado de su libertad a Gabriel Eduardo, pese a que este había presentado un amparo con el propósito de evitar su captura, ocurrida el pasado 3 de octubre de 2023.

Así pues, el presunto feminicida de Marichuy permanecerá en Reclusorio Oriente , a donde fue trasladado seguido a su detención efectuada por la Policía de investigación del estado de Campeche.

Al recibir prisión preventiva, Gabriel Eduardo está obligado a confrontar otro procedimiento legal el martes 10 de octubre, cual definirá si ha de dictársele auto de formal prisión o una sentencia a su favor.

Esto último tomando en cuenta que, indiferente a la indagatoria del caso, el feminicida de Marichuy alega por su inocencia y niega rotundamente haber cometido un crimen.

Gabriel Eduardo, feminicida de María de Jesús James Zamudio “Marichuy” (Especial)

Un feminicida de Marichuy recibe prisión preventiva, otro sigue prófugo de la justicia

Si bien Gabriel Eduardo, feminicida de Marichuy, recibió prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, el otro implicado en el delito contra la joven sigue prófugo de la justicia .

Se trata de Julio Iván Ruiz Guerrero, quien se desempeñaba como profesor de Marichuy en el IPN, y que, en acorde a la investigación, la arrojó junto a Gabriel Eduardo desde un quinto piso .

Fue un acto que cometieron posterior a forcejear con la víctima, motivados por la intención fallida de agredirla sexualmente; ambos intentaron maquillarlo como un suicidio.

En consecuencia, Gabriel Eduardo, uno de los feminicidas de Marichuy recibió prisión preventiva, mas de Julio Iván Ruiz Guerrero no se tiene más información.