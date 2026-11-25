A casi 11 años de la muerte de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como Marichuy, una jueza reclasificó el delito de feminicidio a homicidio culposo y dictó una sentencia de 11 años de prisión contra Gabriel Eduardo Galván Figueroa, uno de los señalados por el caso.

La resolución fue emitida el martes 24 de noviembre de 2026 por María Guadalupe Andrade Sánchez, jueza del Juzgado 19 Penal del Reclusorio Oriente de CDMX, quien argumentó que no existían elementos suficientes para acreditar el delito de feminicidio contra Galván Figueroa.

¿Qué pasó con Marichuy y por qué reclasificaron su feminicidio?

María de Jesús Jaimes Zamudio tenía 19 años y estudiaba en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), unidad Ticomán.

El 15 de enero de 2016, la joven cayó desde un quinto piso en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de intentar defenderse de una presunta agresión sexual, e inicialmente, las autoridades investigaron su muerte como un suicidio.

Yesenia Zamudio pide apoyo rumbo a la sentencia por el feminicidio de su hija Marichuy (Redes sociales)

Los señalados fueron Gabriel Eduardo Galván Figueroa y el profesor Julio Iván Ruiz Guerrero; el primero fue detenido en octubre de 2023 en Campeche, después de permanecer prófugo durante siete años y Ruiz Guerrero continúa sin ser localizado.

La madre de la Marichuy, Yessenia Zamudio, encabezó durante años la exigencia de justicia para que el caso fuera investigado como feminicidio.

En 2022, el IPN ofreció una disculpa pública a la familia y entregó el título profesional post mortem de Marichuy.

Tras conocer la sentencia, la familia Jaimes Zamudio rechazó la resolución y el descarte de feminicidio y anunció que apelará para buscar una condena mayor.