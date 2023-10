Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) sumó a su equipo a Enrique de la Madrid, ex aspirante de la misma coalición, en otro intento para levantar su campaña.

Tras la anulación de una encuesta en el Frente Amplio por México que definiría a la ganadora del proceso interno, Xóchitl Gálvez resultó candidata presidencial en medio de una congregación en la Ciudad de México (CDMX).

“Hace apenas unos meses la oposición estaba de caída, decían por todos lados que no había oposición y hoy hay oposición, aquí está la oposición, le dimos la vuelta al pesimismo. Juntos recuperaremos la esperanza y hoy estoy contenta, decidida y llena de esperanza. Acepto con orgullo”.

Las elecciones 2024 podrían definir a la primera presidenta en la historia de México, ya que los resultados de la encuesta madre de Morena le dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum como candidata a la Presidencia de la República.

Sin embargo, algunas encuestas han revelado una ventaja abrumadora de Claudia Sheinbaum respecto a Xóchitl Gálvez, tema abordado por la mesa de análisis de Tercer Grado, debido a la falta de impacto en la campaña opositora.

En ese contexto, Xóchitl Gálvez sumó a Enrique de la Madrid a su equipo.

Xóchitl Gálvez anunció la incorporación de Enrique de la Madrid, ex aspirante a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) como coordinador de las mesas de trabajo rumbo a las elecciones 2024.

Durante el Segundo Congreso Nacional del Frente Cívico Nacional, Xóchitl Gálvez anunció:

“Agradecemos sinceramente a Enrique de la Madrid por su dedicación y entrega”, expresó Xóchitl Gálvez sobre el ex secretario de Turismo con Enrique Peña Nieto, a quien consideró “un actor relevante” en las elecciones 2024.

Enrique de La Madrid fue eliminado del proceso interno del Frente Amplio por México el 17 de agosto, día en que reconoció a los tres finalistas de la coalición opositora: Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes.

Sin embargo, la campaña de Xóchitl Gálvez fue cuestionada por los panelistas de Tercer Grado. De acuerdo con la encuesta MetricsMx del 10 de septiembre, la aspirante está 30 puntos por debajo de Claudia Sheinbaum.

“Pierde ritmo, pero lo hace de una manera en la que creo que el tema de los partidos que la rodean es muy importante…si el interés de esos partidos se concentra sólamente en sobrevivir ellos en la Cámara de Diputados, en poner sus candidatos, si no tienen una locomotora que es Xóchitl Gálvez, si ellos no alimentan, no le echan carbón a la locomotora que los puede llevar a ganar algunas diputaciones…no tengo idea de cómo le está haciendo la oposición, hay un gran vacío”

Denise Maerker