“Sí, a huevo”, fue la respuesta de Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México en las elecciones 2024, durante una conversación con Adela Micha sobre los contratos de sus empresas.

Las declaraciones de Xóchitl Gálvez se dieron en relación a una denuncia del presidente nacional de Morena en agosto de 2023, quien aseguró que la candidata recibió “moches” durante su gestión en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Mario Delgado explicó que los desarrolladores de los edificios contrataron a empresas de Xóchitl Gálvez por 70 millones de pesos para que participaran en su construcción, hecho que fue señalado como ilegal.

“Como autoridad no podía beneficiarse de los permisos que ella autorizó, según la ley debió de excusarse y no lo hizo, por lo que es un claro conflicto de interés o tráfico de influencias y eso es corrupción”.

En ese contexto, Xóchitl Gálvez habló del caso de los “moches” con Adela Micha.

Xóchitl Gálvez habló de la denuncia anterior con Adela Micha y, en principio, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo pública su empresa porque no tiene corruptelas. “No las tengo y lo saben”, dijo.

Entonces Adela Micha le pregunto a Xóchitl Gálvez si su empresa había hecho contratos con el gobierno y la candidata a la presidencia respondió “No, a ver, con éste... Tengo tres contratos, nada del otro mundo”.

“No, no, en administraciones pasadas, cuando eras la alcaldesa de Miguel Hidalgo”, dijo Adela Micha para ubicar en el contexto a Xóchitl Gálvez.

“Con el... con el... Yo no hice contratos... A ver, a ver... No hay contratos con la Miguel Hidalgo, por supuesto que no va a haber”.

“Pero a mí no me pudieron decir que autoricé pisos de más”, defendió Xóchitl Gálvez, quien explicó que cuenta con los mismos clientes desde hace 30 años.

Xóchitl Gálvez descartó que PRI y PAN mandasen en su campaña dentro del Frente Amplio por México, además dijo no contar con recursos para realizar una campaña como la que hace Claudia Sheinaum en Morena.

En la misma entrevista, la aspirante del Frente Amplio por México habló de su postura respecto a la interrupción del embarazo:

“Soy una mujer creyente, católica, tengo una familia, me gusta mi familia, me gusta mi marido, me gusta como he educado a mis hijos. Eduqué a mis hijos en colegios católicos porque esa era mi convicción personal”.

Xóchitl Gálvez