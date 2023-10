Xóchitl Gálvez, coordinadora nacional del Frente Amplio por México (PAN, PRI, PRD), explicó el supuesto abandono de sus partidos durante los eventos en los que ha participado; “Yo mando en mi campaña”, dijo.

La senadora Xóchitl Gálvez fue seleccionada oficialmente como representante del Frente Amplio por México el 4 de septiembre, en medio de una congregación de simpatizantes en Paseo de Reforma en la Ciudad de México (CDMX).

De mantenerse el panorama establecido, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez disputaran la Presidencia de la República en las elecciones 2024. Podría ser la primera vez que una mujer ocupe dicho cargo en la historia de México.

Recientemente, Xóchitl Gálvez dijo “no le vamos poder competir al gobierno” ya que “ellos tienen un chingo de dinero” que “no invirtieron en el Metro”, respecto a la estrategia de Claudia Sheinbaum como aspirante.

Xóchitl Gálvez explicó, en entrevista con Adela Micha, que actualmente no cuenta con recursos para realiza una campaña como la Claudia Sheinaum en Morena. Sin embargo, dijo que hay gente que ha decidido sumarse sin recibir dinero a cambio.

Por otro lado, la candidata del Frente Amplio Por México negó, durante conversación con Adela Micha, que el PRI o PAN mandasen en su campaña:

En la entrevista, la aspirante presidencial también disi interrupción del embarazo.

Xóchitl Gálvez fue cuestionada respecto a su postura como eventual candidata presidencial del Frente Amplio por México en las elecciones 2024, pues en fechas recientes reafirmó “respetar diferentes visiones”.

Adela Micha se dijo contrariada debido a que Xóchitl Gálvez no fijó una postura personal sobre el derecho a decidir de las mujeres. En ese sentido, la candidata respondió:

“Soy una mujer creyente, católica, tengo una familia, me gusta mi familia, me gusta mi marido, me gusta como he educado a mis hijos. Eduqué a mis hijos en colegios católicos porque esa era mi convicción personal”.

Xóchitl Gálvez