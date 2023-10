El periodista Joaquín López-Dóriga evidenció cómo Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, se tuvo que bajar de su camioneta para llegar en bicicleta a una entrevista con él.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, la virtual candidata presidencial de la oposición relató que al encontrarse en el cruce de Presidente Masaryk y Anillo Periférico , en Ciudad de México (CDMX), a cinco minutos de iniciar la entrevista con el periodista, tuvo que pedirle a su chofer que se detuviera para bajar su bicicleta y así poder llegar a tiempo.

Gálvez Ruiz aseguró que desde el mencionado cruce llegó en cinco minutos a las instalaciones de Grupo Fórmula, ubicadas en la colonia Reforma Social, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al respecto, apuntó que siempre lleva su bicicleta en la camioneta para situaciones de emergencia como la relatada.

“Le dije al chavo se la encargo, porque la cita era a las 2 en punto, estábamos al cinco para las dos cruzando Periférico y Masaryk y me dijo el chofer ‘marca quince minutos, porque hay que darle toda la vuelta para bajar por Palmas’ y le dije sabe qué bájeme mi bici, la bajé y como la traigo en la camioneta para estas emergencias, pues ya llegué en cinco minutos. Llegué a tiempo, Joaquín, porque el tiempo en radio es muy valioso”

Tras haber llegado en bicicleta a la entrevista, Joaquín López-Dóriga cuestionó a la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez sobre la protección ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para sus recorridos en todo el país.

La senadora panista refirió que acordó con la dependencia que sólo requerirá la protección en los estados fuera de la CDMX, pues consideró que para la capital basta con su camioneta blindada.

Reconoció que la situación de inseguridad en los demás estados sí amerita llevar consigo protección adicional ; sin embargo, indicó que si la Sedena considera que existe algún riesgo en la CDMX se lo harán saber para determinar si también en la capital requerirá el apoyo.

“No me veo con escoltas, con gente armada tras de mí”, expresó Xóchitl Gálvez.

“Lo que quedamos es que va a ser para los estados. En la Ciudad traigo la camioneta blindada, creo que es suficiente. No me veo con escoltas, con gente armada tras de mí. Ya el traer la camioneta blindada creo que es suficiente. Y en los estados, los niveles de violencia que estamos viendo lo amerita, pero sería cuando salga de la Ciudad. Si ellos creen que hay algún riesgo en la Ciudad de México, me lo van a decir”

Xóchitl Gálvez