Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia, defendió a la periodista Natalie Kitroeff del periódico estadounidense The New York Times luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde su Mañanera de la Verdad del 23 de febrero la candidata presidencial para las elecciones 2024 resaltó su inconformidad ante la exposición de los datos personales de la periodista desde la conferencia de Palacio Nacional.

Asimismo, Xóchitl Gálvez resaltó que la periodista tiene toda su solidaridad ante los ataques desde la presidencia.

Sin embargo, pese a la crítica por la revelación de datos personales Natalie Kitroeff por parte del presidente, la candidata terminó revelando más información de la periodista.

Xóchitl Gálvez criticó que el presidente AMLO haya expuesto, “de manera dolosa y deliberada” el número personal de la periodistas de The New York Times, Natalie Kitroeff desde la conferencia mañanera.

La candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México aseguró que AMLO atacó a la periodista coautora del reportaje que da cuenta de una investigación alrededor de los presuntos nexos del Cártel de Sinaloa con la campaña del ahora presidente en 2018, sólo por hacer su trabajo.

Sin embargo, al momento de expresar su solidaridad con Natalie Kotroeff, terminó por revelar información delicada de la periodista, pues aseguró que la jefa de corresponsalía de The New York Times estaría embarazada.

Ante dicha revelación, resaltó que es importante “cuidarla en extremo” ante la exposición del presidente.

Xóchitl Gálvez además se dijo preocupada porque AMLO sienta que está por encima de la ley y exponga los datos personales de periodistas desde su plataforma.

Esto luego de que el presidente asegurara que “por encima de la ley, está la autoridad moral” que él tiene como presidente.

Asimismo, AMLO dijo que los periodistas que trabajaban para esos medios se sienten “bordados a mano” y les pidió “bajarle dos rayitas”.

Cuestionado por la periodista Jessica Zermeño, de Univisión, por haber hecho público el número de su colega Natalie Kitroeff, AMLO sentenció que pese a las leyes que protegen los datos personales de las personas, en una situación así la prioridad debe ser el respeto a la dignidad y autoridad moral del presidente de México.

“Por encima de la ley está la autoridad moral y la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto. Que no va a venir cualquiera, o cualquier gente del The New York Times que nos va a venir a sentar en el banquillo de los acusados”

AMLO