Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia por la alianza conformada por el PRI-PAN-PRD, visitó la sede del periódico The New York Times durante su gira por Estados Unidos el pasado 1 de febrero.

En los últimos días, The New York Times ha cobrado relevancia en México debido a la publicación de un reportaje donde vinculan al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el narcotráfico.

Debido a esto, usuarios de internet perfilan una loca teoría que busca encontrar un culpable sobre estas “calumnias” al presidente, por lo que surge la pregunta: ¿Xóchitl Gálvez está relacionada con The New York Times?

El usuario de X, Rashid de la Peña, quien se describe como obradorista, constitucionalista, y escribe en SPR Informa y El Soberano, perfiló una loca teoría para encontrar un culpable de los ataques de The New York Times contra AMLO.

Como conclusión, el usuario determinó que la candidata opositora al oficialismo en las próximas Elecciones 2024, Xóchitl Gálvez, es la culpable.

Resalta que Xóchitl Gálvez estuvo de gira en Estados Unidos durante la primera semana de febrero de 2024. En su visita a la ciudad de Nueva York, la candidata presidencial mantuvo una reunión con el consejo editorial de The New York Times, a la que incluso llegó en bicicleta.

Aunque Xóchitl Gálvez también visitó otros medios de comunicación como The Washington Post, The Wall Street Journal, Univisión y Telemundo, destaca su visita al The New York Times.

A 22 días de la reunión, el usuario determinó en su loca teoría que Xóchitl Gálvez está relacionada con The New York Times con los ataques del medio hacia AMLO pero, ¿por qué?

Perfilan loca teoría para encontrar un culpable de ataques de The New York Times a AMLO

En la loca teoría para encontrar un culpable, el usuario destacó la reunión de Xóchitl Gálvez con The New York Times.

Posteriormente, escribió que como un Segundo Acto, el medio publicó una presunta investigación “sin rigor periodístico y sin pruebas” sobre el presidente AMLO y sus nexos con el narcotráfico.

Asimismo, destacó que en la política no hay coincidencias, por lo que Xóchitl Gálvez podría estar relacionada con The New York Times para desacreditar al mandatario.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas?

De acuerdo con la última encuesta MetricsMX que corresponde al mes de enero de 2024 , así va en preferencia la candidata del PRI-PAN-PRD.

Y es que de acuerdo con los resultados, Xóchitl Gálvez se encuentra 36.9 puntos por debajo de Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum: 59.0% de preferencia

Xóchitl Gálvez: 22.1% de preferencia

Jorge Álvarez Máynez: 3.8% de preferencia

