El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sepulta la polémica con la periodista estadounidense Natalie Kitroeff y The New York Times con una contundente frase.

Después de que el mismo presidente revelara una carta enviada por Natalie Kitroeff, corresponsal del periódico The New York Times para recibir respuestas de un reportaje para saber si colaboradores de AMLO habían recibido dinero del narcotráfico en 2018, se generó la controversia.

Pero no solamente fue por las respuestas del presidente antes los cuestionamientos sino que también AMLO reveló el número telefónico y el correo electrónico personal de la reportera, lo causó todavía más controversia, incluso el INAI investiga el caso.

AMLO al ser cuestionado en su conferencia mañanera del 23 de febrero el porqué reveló el número telefónico de la corresponsal quiso acotar primero que el periodismo que hace el periódico The New York Times entre otros medios es “faccioso” y hasta vocero del poder conservador.

Dijo también que los periodistas que trabajaban para esos medios se sentían “bordados a mano” y pertenecientes a “una casta divina”.

Además resaltó que esos periodistas lo podían calumniar libremente, pero que él no podía ni tocarlos.

Comentó también que él estaba recibiendo calumnias de vincularlo a él y a su familia con el narcotráfico, ante la insistencia de lo indebido ante la ley que fue revelar el número de la periodista, el presidente remató con esta contundente frase sobre la autoridad moral.

“Por encima de la ley la autoridad moral y la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto.

Que no va a venir cualquiera, o cualquier gente del The New York Times que nos va a venir a sentar en el banquillo de los acusados”

AMLO