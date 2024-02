Xóchitl Gálvez es oficialmente la candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México para las elecciones México 2024 tras su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

A las 11:00 horas, tiempo del centro del país, Xóchitl Gálvez acudió en compañía de las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, así como su equipo de campaña y militantes de los tres partidos a la Oficina Central del INE para entregar la solicitud de registro como candidata.

Durante el evento de recepción, la ahora candidata oficial Xóchitl Gálvez dio un contundente mensaje y aquí te contamos los temas más importantes de su registro.

Xóchitl Gálvez reconoció la trayectoria de Carlos Urzúa, economista y político mexicano que formaba parte de su equipo y quien murió de un infarto el 19 de febrero.

Gálvez aseguró que Carlos Urzúa era un ciudadano con “auténtica vocación” por dar lo mejor de sí mismo tanto a su país como a su gente.

Asimismo, Xóchirl Gálvez pidió un minuto de silencio por la memoria de Carlos Urzúa durante su registro ante el INE como candidata.

Además, reconoció su valor por no defraudar sus ideales y, al no estar de acuerdo con la forma de ejercer la política y el poder desde el gobierno actual, prefirió dejar su cargo al frente de la Secretaría de Hacienda, antes de traicionarse por permanecer en su cargo.

Xóchitl Gálvez agradeció a los partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México por abrir sus procesos internos para la selección de su candidato presidencial y así permitir que una ciudadana sin ninguna afiliación fuera registrada como la candidata este martes 20 de febrero.

Según Gálvez, estos partidos “han construido la escalera” para que de manera pacífica y democrática los y las ciudadanas puedan acceder al poder.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez llamó hipócrita Claudia Sheinbaum por apelar al rencor colectivo en favor de su proyecto electoral y en ese sentido, llamar a los manifestantes por la defensa de la democracia “falsos e hipócritas”.

Gálvez aseguró que en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) había gente que hace 6 años decidió votar por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ahora, ya en el poder, “los insulta desde Palacio Nacional”.

“El hecho de que pensemos diferente no debe ser motivo o causa para el odio o el insulto. El presidente López Obrador llamó a quienes llenaron el Zócalo este domingo corruptos y oligarcas. La señora Sheinbaum, su candidata, los llamó falsos e hipócritas. No se puede un día citar la encíclica del papa Francisco sobre la fraternidad humana y la semana siguiente apelar al rencor colectivo para avanzar un proyecto electoral, eso señora Sheinbaum sí es una hipocresía”

Xóchitl Gálvez resaltó que ella busca que México sea un país donde se escuche a la plaza pública y no el “monólogo del tlatoani” donde desde la máxima tribuna se usa la voz para sembrar el odio y cosechar violencia.

“En idioma náhuatl tlatoani significa el que habla o el orador…Yo quiero un México donde se escuche la voz de la plaza pública, como diría mi querido paisano, el gran periodista y exconsejero electoral, Miguel Ángel Granados Chapa: Yo sólo quiero un México donde no sólo se pueda escuchar el monólogo del Tlatoani, yo quiero un México donde la máxima tribuna política no use su voz para sembrar el odio y la discordia entre las personas y cosechar la violencia”

