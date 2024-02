La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, habló sobre la muerte de Carlos Urzúa, quien formaba parte de su equipo de campaña rumbo a las elecciones 2024, y señaló que el exfuncionario nunca le expresó tener algún problema de salud.

Al arribar a la agencia funeraria en Santa Fe donde se encuentra el cuerpo del ex secretario de Hacienda, Xóchitl Gálvez, de 60 años de edad y signo zodiacal Piscis, fue cuestionada sobre si en algún momento Carlos Urzúa le comentó sobre algún problema de salud, pero la candidata lo negó.

En este sentido, sugirió que si se hubiese sentido mal, no hubiera asistido a la ‘Marcha por Nuestra Democracia’ que se llevó a cabo el pasado domingo 18 de enero.

“No, no la verdad no. Platicamos ampliamente la semana pasada. Obviamente si se hubiese sentido mal, no creo que hubiera estado ayer en la marcha”, expresó.

Xóchitl Gálvez sobre muerte de Carlos Urzúa: “es una pérdida enorme, le hace falta a México en este momento”

Al llegar a dar el pésame a familiares del político, Xóchitl Gálvez expresó que para ella la muerte de Carlos Urzúa es una “pérdida enorme”, dado que en su opinión tenía claridad sobre qué había qué hacer en México para reducir la desigualdad en el país.

“Ojalá vuele alto, pero le hace falta a México en este momento”, agregó.

Contó que sostuvo una reunión de trabajo con Urzúa la semana pasada, así como que este domingo asistió a la marcha convocada por sectores de oposición en defensa del voto libre en las próximas elecciones 2024, y refirió que su ex colaborador estaba muy contento y optimista.

La candidata presidencia, finalmente, señaló que Carlos Urzúa estaba a gusto por el rumbo que estaba tomando su campaña rumbo a las elecciones 2024 donde se enfrentará a:

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano

Lo vi la semana pasada, tuvimos una reunión de trabajo, pues para mí sí es una pérdida enorme, porque tenía esta claridad de qué había qué hacer para reducir la desigualdad. Ojalá vuele alto, pero le hace falta a México en este momento. Ayer estuvo en la marcha muy contento, muy optimista, estaba contento con el rumbo que estaba tomando la campaña. Xóchitl Gálvez. Candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

La última encuesta Metrics MX del 24 de enero 2024, pone a Xóchitl Gálvez en segundo lugar de las preferencias ciudadanas en camino a las elecciones 2024.

En tanto, la la ventaja de Claudia Sheinbaum es de poco más de 30 puntos. A continuación te presentamos los resultados:

Claudia Sheinbaum (Morena, PT, PVEM): 59%

Xóchitl Gálvez (PAN,PRI y PRD): 22.1%

Jorge Álvarez Máynez (MC): 3.8%

Encuesta MetricsMx por la Presidencia de México 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Lo que debes de saber de las elecciones 2024

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). En juego estarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429, están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.