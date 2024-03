Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República, criticó el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los migrantes de Venezuela.

Durante la conferencia de prensa denominada Mañanera de la Verdad hoy viernes 22 de marzo de 2024, la candidata de la coalición del PRI-PAN-PRD, criticó el programa Vuelta a la Patria.

El apoyo de AMLO a los migrantes de Venezuela es parte del programa “Vuelta a la Patria”, el cual busca otorgar mil 841 pesos (110 dólares) mensuales a los migrantes venezolanos que fueron retornados a su país.

Asimismo, Xóchitl Gálvez señaló que apoyar el programa Vuelta a la Patria es apoyar el régimen de Nicolás Maduro, lo que le parece inaceptable.

Fue entonces que Xóchitl Gálvez dijo que el gobierno de AMLO debería de exigirle al presidente Nicolás Maduro que le dé ese dinero a los migrantes de Venezuela.

Aunque Xóchitl Gálvez señaló en el día 22 del inicio de las campañas que terminarán el 29 de mayo que se solidariza con los migrantes de Venezuela, acusó de lamentable que el gobierno de AMLO no apoye a los mexicanos “pobres, pobres” que no tienen ni para comer.

Por supuesto que toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela, pero me parece lamentable que el gobierno… ayer mismo una señora en Tulancingo se me acercó para decirme “no tengo para comer hoy. Mi esposo está enfermo, yo estaba enferma, me levanté para venirla a ver y decirle lo que estaba pasando”, y la señora lloraba. No tenía para comer.

Hay gente en México que no tiene para pasar el día, ¿por qué el presidente no se preocupa por ellos?

Xóchitl Gálvez