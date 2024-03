El partido Vox de España ofreció su apoyo a la candidata del PAN, PRI y PRD para generar estrategias en medio de las campañas para las elecciones 2024 pero, ¿Xóchitl Gálvez fue quien pidió la ayuda?

Desde su Mañanera de la Verdad del 22 de marzo, Xóchitl Gálvez aseguró que no ha solicitado apoyo del partido de ultraderecha de España.

Además, la aspirante presidencial resaltó que incluso antes de sus aspiraciones al gobierno de México para las elecciones 2024 ella “pintó su raya” con dicho partido.

La campaña presidencial termina el 29 de mayo y la candidata Xóchitl Gálvez se enfrentará en las urnas a:

Cabe señalar que la candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México tendrá actividades este viernes 22 de marzo en la Ciudad de México con la militancia de la alianza.

Xóchitl Gálvez fue cuestionada por el apoyo que le ofreció Vox, partido de ultraderecha de España pues, de acuerdo el partido, puede ayudar a la candidata a elaborar estrategias y liderazgos de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.

El partido español dijo que hay “una clara favorita” en las elecciones 2024 y ésta es Claudia Sheinbaum y no Xóchitl Gálvez.

Sin embargo, Gálvez resaltó que desde que era senadora “pintó su raya” con este partido y resaltó que sería más fácil que Morena se aliara con Vox antes que ella.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el apoyo de Vox a Xóchitl Gálvez podría ayudar más a la candidata de Morena más que a Gálvez.

“Y ahora supe que un grupo afín al bloque conservador de México. Igual, porque a veces dicen derecha, extrema derecha, no, no, no es una nada más, son iguales, nada más que unos son más francos y otros son más hipócritas, pero es un sólo bloque, no hay matices...Dice que ese grupo de derecha de España (Vox) ya se suma y va haber también guerra sucia, que bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando”

AMLO