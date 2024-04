Claudia Sheinbaum: No es cierto es falso de que si no se trabaja entonces no se puede tener un buen nivel de vida, ese es el discurso del pasado.



Xóchitl Gálvez editó el video y miente, como siempre.#ULTIMAHORA #ClaudiaSheinbaum #ClaudiaPresidenta2024 #XochitlSeVaSeVaYSeFue pic.twitter.com/vgeKCuyif2