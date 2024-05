Doble hoy no circula: Debido a que autoridades indicaron que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental, algunos carros no podrán circular en el Estado de México durante el jueves 16 de mayo.

Con el propósito de disminuir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire para la población en general, el jueves 16 de mayo se implementará una jornada doble hoy no circula.

Y es que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) comunicó que las concentraciones máximas de ozono en el Estado de México rebasaron las 170 partículas por billón.

Así pues, para que tengas conocimiento de qué carros no circulan en el Estado de México el jueves 16 de mayo, aquí te contamos los detalles sobre el doble hoy no circula por contingencia ambiental.

¡Toma nota, conductor! Estos carros no circulan en Estado de México el jueves 16 de mayo

Como medida consecuente a la continuidad de la Contingencia Ambiental, por tercer día consecutivo, se implementará el programa doble hoy no circula el jueves 16 de mayo.

De manera que los siguientes carros no podrán circular en el Estado de México en un horario establecido de las 05:00 a las 22:00 horas :

Carros de uso particular con holograma de verificación 2

Carros de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8

Carros de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2

terminación de Carros sin portación de holograma de verificación, como unidades antiguas, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción al 50% para la circulación de carros de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

Carros de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de los que se encuentran en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX

Carros de uso para taxi con holograma de verificación “00″, “0″, “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

De acuerdo con Came, el doble hoy no circula por la Fase 1 de Contingencia Ambiental estará activo el jueves 16 de mayo, no obstante, es sustancial mantenerse al tanto de las actualizaciones.

Se mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental (Edgar Negrete Lira | Cuartoscuro)

Doble hoy no circula: Los carros que sí circulan en Estado de México el 16 de mayo

Por otra parte, según la autoridad ambiental, hay una serie de carros que quedan exentos de la jornada doble hoy no circula del 16 de mayo en el Estado de México; de modo que sí pueden circular con normalidad:

Carros eléctricos e híbridos , además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Carros que porten holograma “00″ o “0″ vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, pueden circular si cuentan con engomado diferente al verde, terminación de placa 1 y 2

terminación de placa 1 y 2 Carros de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica

Los carros usados como taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población Carros de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua

Carros de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente

Carros destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente

Carros para personas con discapacidad con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda

Carros de residuos y materiales peligrosos con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.)

Carros identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes

Carros que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto

Motocicletas

¿Qué municipios participan en la jornada doble hoy no circula del jueves 16 de mayo en el Estado de México?

El doble hoy no circula y sus respectivas restricciones al tránsito de carros del jueves 16 de mayo, tiene vigencia desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán