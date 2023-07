Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no puede dejar de hablar de ella y se preguntó si será su crush con este video.

La funcionaria se destapó como aspirante de Va por México 27 de junio de 2023 con un video: “Voy a ser la próxima Presidenta de México”, dijo Xóchitl Gálvez en la descripción de una publicación de Twitter con la que reveló sus aspiraciones.

“Los mexicanos merecen más. Los adultos mayores merecen que, además de la pensión, tengan medicamentos, prótesis dentales, anteojos; que tengan atención médica de calidad. Que los jóvenes, además de su beca, aprendan a programar, tengan habilidades digitales, tengan competencias laborales, aprendan un idioma; eso les va a permitir conseguir un mejor empleo o emprender su propio negocio” Xóchitl Gálvez

Los procesos internos de Morena (que gobernará en 23 estados) y Va por México tienen aspirantes más visibles que otros, en el caso de la alianza opositora son:

Santiago Creel

Xóchitl Gálvez

Beatriz Paredes

Gustavo de Hoyos

Miguel Ángel Mancera

Durante su destape para competir por la candidatura de Va por México, Xóchitl Gálvez recordó que visitó Palacio Nacional para ejercer un derecho de réplica con AMLO pero este le fue negado.

“Entendí un poderoso mensaje: que la puerta del Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanos. Desde aquí, les digo: voy a ser la próxima presidenta de México” Xóchitl Gálvez

En este marco dentro de Va por México, Xóchitl Gálvez se preguntó si será el crush de AMLO.

Xochitl Gálvez acudió al PRI para registrarse en el Frente Amplio por México (Daniel Augusto)

(VIDEO) ¿Por qué Xóchitl Gálvez no sabe si es el crush de AMLO?

Xóchitl Gálvez contó las veces que AMLO la ha mencionado en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, a la cual solicitó asistir para ejercer un derecho de réplica, pero no le permitieron el acceso al recinto.

El video que presentó la aspirante de Va por México recogió una serie de ocasiones fuera de contexto y sin fecha en las que el presidente AMLO dijo el nombre de Xóchitl Gálvez, razón por la que consideró no saber si es su crush.

El registro mostró 9 ocasiones en las que AMLO dijo “la señora Xóchitl” o “Xóchitl Gálvez”.

Primero me cerró las puertas y ahora no deja de hablar de mí.



¿Será que ya es @xochilove_rs o soy su crush? 😍#XóchitlVa pic.twitter.com/J8fSSZt2pe — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 8, 2023

Xóchitl Gálvez no sabe si es el crush de AMLO

Xóchitl Gálvez dijo no saber si es el crush de AMLO en el video que compartió: “Primero me cerró las puertas y ahora no deja de hablar de mí”, explicó la aspirante de Va por México y luego cuestionó las intenciones del presidente:

“¿Será que ya es xochilover o soy su crush?” Xóchitl Gálvez

Xochilovers, la cuenta de Twitter de seguidores de Xóchitl Gálvez a la que hizo referencia la aspirante a la presidencia de México tiene menos de 20 mil seguidores en Twitter y su slogan es “Nuestro México nos necesita”.

“Presidente, deje de estar pensando en mí, la verdad es que tiene un país que gobernar”, dijo la aspirante a la presidencia de México.