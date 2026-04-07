El diputado federal Julio Scherer Pareyón reunió a representantes de organismos internacionales, universidades, organizaciones civiles y empresas tecnológicas para discutir medidas relacionadas con la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes en México.

El encuentro tuvo como objetivo intercambiar propuestas y experiencias frente a los riesgos que enfrentan los menores en el entorno digital, en un contexto de creciente acceso a plataformas y aplicaciones móviles.

Scherer plantea controles parentales y regulación de apps

En la reunión participaron especialistas en derechos digitales y ciberseguridad, así como representantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y de la empresa Meta.

Durante el diálogo se abordaron temas como controles parentales, sistemas de verificación de edad y diseño tecnológico con medidas de seguridad desde el origen, como parte de una estrategia integral de protección.

En este contexto, Scherer presentó una propuesta legislativa enfocada en las tiendas de aplicaciones, que plantea que las plataformas utilicen la edad registrada por los padres al crear cuentas para requerir autorización parental antes de permitir descargas.

Protección digital infantil requiere regulación y corresponsabilidad: Julio Scherer

El legislador advirtió que, en muchos casos, cuando un menor recibe un teléfono móvil, obtiene acceso sin supervisión a internet y a millones de aplicaciones disponibles.

Ante este panorama, representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles coincidieron en la necesidad de integrar políticas públicas, regulación y herramientas tecnológicas para reducir los riesgos en el entorno digital.

La titular de Sipinna, Lorena Villavicencio Ayala, señaló que la protección infantil implica responsabilidades para todo el ecosistema digital, desde el manejo de datos personales hasta el diseño de plataformas y la regulación de contenidos dirigidos a menores.

Este encuentro forma parte de una serie de diálogos que buscan construir marcos regulatorios y mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes en espacios digitales en México.