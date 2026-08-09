Vinculan a proceso a Dylan “El Roto”, presunto miembro del Cártel Nuevo Imperio por secuestro en CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Dylan Samuel, alias “El Roto”, presunto miembro del Cártel Nuevo Imperio, fue vinculado a proceso por un juez federal por el delito de secuestro en la Ciudad de México (CDMX).

Esto luego de que “El Roto” fuera detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Juez vincula a proceso a Dylan “El Roto”; le dictan prisión preventiva

El domingo 9 de agosto de 2026, la FGR informó que un juez de control determinó la vinculación a proceso de Dylan Samuel, alias “El Roto”.

Lo anterior, luego de que fueran acreditas las pruebas presentadas en su contra por delitos de delincuencia organizada, con fines de secuestro, extorsión y delitos contra la salud.

Ante ello, el juzgador también dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de “El Roto”, por lo que permanecerá recluido dentro del Cefereso 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la investigación, Dylan Samuel era un miembro del Cártel Nuevo Imperio o “Los Mal Portados”, identificados como generadores de violencia en el Estado de México, Morelos, Guerrero y CDMX, a través de delitos como:

secuestro

extorsión

despojo

venta y distribución de drogas

homicidio

robo

Puntualmente, “El Roto” es acusado de secuestrar a una víctima en la alcaldía Azcapotzalco, en CDMX, la cual posteriormente fue rescatada por las autoridades.

Durante la audiencia, se estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que será hasta el mes de diciembre cuando se realice el próximo encuentro con las autoridades.