Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) se hace la víctima porque la razón de buscar derecho de réplica se debe a que les recuerdan sus casos de corrupción.

El PAN anunció que presentará una iniciativa de ley para que se garantice el derecho de réplica dentro de las conferencias mañaneras.

Citlalli Hernández criticó que las prioridades del PAN están aparecer en la mañanera en lugar de preocuparse en representar a los mexicanos.

Citlalli Hernández pide a PAN un proyecto de nación en lugar de hablar de la mañanera

Citlalli Hernández dijo que el pueblo no les cree nada por sus escándalos de corrupción.

La morenista criticó que en lugar de construir un proyecto de nación y reconocer sus errores, quieren aparecer en las mañaneras.

Señaló que ese proyecto de nación debería tener una propuesta en cuanto a seguridad, salarios, salud y más.

PAN señala a mañanera como un espacio injusto y anuncia ley de derecho de réplica

El PAN anunció que va a presentar una ley de derecho de réplica porque desde la mañanera se fabrican culpables y se persiguen a opositores y todo el que no está con morena.

El PAN calificó las mañaneras como un espacio injusto y desproporcionado y ejemplificó con el caso de Ernesto Ruffo.