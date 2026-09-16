La SGIRPC CDMX informó que se prevé posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl durante las próximas 6 horas en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con el reporte de monitoreo emitido este lunes, el pronóstico contempla a las alcaldías de:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

El informe, actualizado a las 17:10 horas del 15 de septiembre de 2026, señala que las condiciones meteorológicas podrían favorecer la dispersión de ceniza volcánica hacia estas demarcaciones.

De acuerdo con el reporte del monitoreo al volcán #Popocatépetl, se prevé posible caída de ceniza, durante las próximas 6 horas, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Mantente informado.… pic.twitter.com/zi9Fzkk8CM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2026

¿Qué hacer ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?

Ante la caída de ceniza volcánica en CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomienda tomar diversas precauciones.

Una de ellas es tapar los depósitos de agua, con el objetivo de evitar que las partículas de ceniza puedan contaminar el líquido destinado al consumo.

También se recomienda cerrar puertas y ventanas de los hogares para reducir el ingreso de ceniza volcánica y mantener los espacios interiores protegidos.

Volcán Popocatépetl hoy 3 de agosto de 2026 (Cenapred)

Durante la caída de ceniza, las autoridades capitalinas piden evitar actividades físicas al aire libre, especialmente mientras exista presencia de partículas en el ambiente.

Otra medida consiste en no dejar alimentos a la intemperie, ya que la ceniza puede depositarse sobre productos que posteriormente serán consumidos.

Asimismo, es importante cubrir las coladeras, debido a que la acumulación de ceniza volcánica puede llegar al drenaje y favorecer obstrucciones.

Estas recomendaciones buscan reducir la exposición a la ceniza y prevenir afectaciones en viviendas, alimentos, depósitos de agua y sistemas de drenaje de la capital.