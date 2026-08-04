Un sismo volcanotectónico es un movimiento sísmico pequeño que ocurre cuando las rocas dentro o alrededor de un volcán se fracturan, algo que ocurrió el 3 de agosto de 2026 en el volcán Popocatépetl, con magnitud de 1.4.

La razón se debe a que durante la actividad volcánica se presentan cambios de presión en la roca alrededor del magma, por lo que, en algún punto, esta se puede romper o mover.

En el Popocatépetl se registró porque el sistema volcánico está sometido a presión y movimiento de fluidos y magma, sin que ello signifique necesariamente que exista un riesgo de erupción.

Magma, imagen de referencia (Especial)

¿Un sismo volcanotectónico puede provocar una erupción en el volcán Popocatépetl?

La presencia de un sismo volcanotectónico no implica necesariamente que vaya a presentarse una erupción en el volcán Popocatépetl, ya que este fenómeno es parte de su comportamiento.

El sismo volcanotectónico más reciente en el Popocatépetl se registró recién el 3 de agosto de 2026 a las 23:34 horas, de magnitud 1.4, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Las autoridades aclararon que ese sismo volcanotectónico no representa un riesgo de erupción, pero sí significa que el volcán continúa activo y debe mantenerse vigilancia.

Volcán Popocatépetl hoy 3 de agosto de 2026 (Cenapred)

¿Cuándo es peligroso un sismo volcanotectónico?

Un sismo volcanotectónico no se considera peligroso únicamente por tener cierta magnitud.

En un volcán como el Popocatépetl, lo más importante es observar el patrón de los sismos y si estos se presentan junto con otras señales.

Los especialistas prestarían especial atención si: