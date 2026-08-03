Protección Civil emitió una alerta por la posible caída de ceniza en cuatro alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) durante las próximas 12 horas, derivada de la actividad del volcán Popocatépetl.

De acuerdo con la dependencia, las alcaldías donde se prevé la presencia de ceniza volcánica son:

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Aunque la actividad se mantiene dentro de los parámetros esperados, el volcán continúa en Semáforo de Alerta Volcánica Amarillo Fase 2.

Alerta por el Popocatépetl: prevén caída de ceniza en 4 alcaldías de CDMX

Aumenta la actividad del volcán Popocatépetl durante las últimas 24 horas

El volcán Popocatépetl registró un incremento en su actividad durante las últimas 24 horas, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

En este periodo se detectaron 77 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, además de un sismo volcanotectónico registrado por la noche.

La actividad reciente forma parte del comportamiento habitual del volcán, aunque las autoridades mantienen monitoreo permanente ante cualquier variación que pueda representar riesgos.

Volcán Popocatépetl hoy: registra dos sismos en las últimas 24 horas (Cenapred)

Recomendaciones ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl

En un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llamó a la población de las alcaldías afectadas a tomar precauciones y seguir las recomendaciones.

Derivado de la caída de ceniza del volcán Popocatépetl, las autoridades recomiendan: