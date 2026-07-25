Un video grabado en el recién inaugurado Costco de Escobedo, Nuevo León, se volvió viral en redes sociales tras mostrar una escena insólita en la zona de acceso de la tienda.

Diarrea explosiva en Costco Escobedo , fueron niños o un adulto que no llego al Sanitario ? pic.twitter.com/m0fnz3zFoA — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) July 24, 2026

En las imágenes se observa materia fecal en el piso, lo que desató rumores sobre un cliente que habría sufrido un episodio de diarrea explosiva.

Testigos señalan que se trató de un adulto mayor, mientras usuarios debaten entre incredulidad y humor sobre el incidente ocurrido en la sucursal más grande de América Latina.

Cabe señalar que el 21 de julio de 2026, el secretario de salud David Kershenobich descartó brote de Cyclospora, conocida como diarrea explosiva, tras confirmarse tres casos en México.

¿Diarrea explosiva? Video viral en Costco de Escobedo genera rumores

El 14 de mayo de 2026 abrió sus puertas al publico la sucursal de Costco que es reconocida por ser la más grande de toda América Latina en el municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León.

A un par de meses de la apertura de la tienda, se registro un incidente que se ha viralizado en redes sociales, pues se reportó que un cliente no alcanzó a llegar al baño.

Así se exhibe en un video viral en el que se muestra que en la zona de ingreso del Costco de Escobedo, los compradores, trabajadores y demás personas se encontraron con una poco agradable sorpresa.

En el clip que circula en diversas plataformas, se puede ver materia fecal embarrada en el piso de la que se asegura, corresponde a desechos humanos que habrían sido producto de una diarrea explosiva.

En el mismo video se puede ver que la persona que presentó el malestar estomacal, habría avanzado varios metros mientras realizaba de forma presuntamente involuntaria las deposiciones fecales.

Cabe destacar que usuarios de redes sociales y supuestos testigos de los hechos, han señalado que habría sido un adulto mayor quien protagonizó el incidente en el Costco de Escobedo.