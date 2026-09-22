Víctor Hugo de la Cruz acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra Juan Manzo, acusándolo de delincuencia organizada.
De acuerdo con el regidor de Uruapan, la denuncia es consecuencia de unos videos que datan de 2015, en el que presuntamente Juan Manzo planeó un atentado.
El subsecretario de Gobernación estatal ya respondió y asegura que la denuncia es hueca, hecha por coraje del Movimiento del Sombrero, fundado por su hermano, Carlos Manzo.
Víctor Hugo de la Cruz denuncia a Juan Manzo por delincuencia organizada
La mañana de este lunes 21 de septiembre, Víctor Hugo de la Cruz acudió a la FGR para presentar una denuncia contra Juan Manzo, bajo la acusación de delincuencia organizada.
Para medios de comunicación, Víctor Hugo de la Cruz declaró que la denuncia contra Juan Manzo y otras personas son a raíz de unos videos de otro proceso que data de 2015.
Víctor Hugo de la Cruz señala que dichos videos mostrarían a Juan Manzo orquestando un atentado en contra de un candidato, ya que se llevaban a cabo elecciones.
De acuerdo con el regidor de Uruapan, Juan Manzo estaba con integrantes del crimen organizado planeando dicho atentado, lo que significaría un peligro para la ciudadanía.
El regidor apunta que los presuntos criminales eran integrantes de Los Caballeros Templarios y el atentado era contra Ramón Hernández Orozco, candidato a la alcaldía de Uruapan.
Juan Manzo responde a denuncia de Víctor Hugo de la Cruz: “Muy molestos andan”
Tras la denuncia, Juan Manzo aseguró que es una acusación hueca por parte del “Cártel del Sombrero”, quienes estarían tan molestos que mandaron a un antiguo vendedor de droga.
Juan Manzo señaló a Víctor Hugo de la Cruz, alias “Saladitas”, de buscar desviar la atención con un “burdo” intento de desprestigio.
También le señaló a Víctor Hugo de la Cruz que pronto acompañará “a sus amigos” junto con otras personas, ya que “todo cae por su propio peso”.
El subsecretario también mencionó su relación con Carlos Manzo y aseguró que fue mucho más genuina y familiar que la de muchos hipócritas que terminaron entregando al alcalde.