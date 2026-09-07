El expresidente Vicente Fox respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum con una crítica contra Morena, al asegurar que sus integrantes olvidan que antes de ellos existía estabilidad en el país y que los gobiernos anteriores hacían las cosas mejor.

“Se les olvida que antes de ellos había estabilidad (...) sea lo que sea lo hacíamos mucho mejor de que lo está haciendo Morena”. Vicente Fox

Esto fue lo que declaró el expresidente Vicente Fox, de acuerdo con lo reportado en exclusiva por Azucena Uresti.

Vicente Fox y Alejandro Moreno impulsan “Alma por México”

Las declaraciones del expresidente ocurrieron después de que se reuniera con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, para impulsar “Alma por México”, un movimiento ciudadano que Fox calificó como “gigantesco”.

La iniciativa busca establecer una alianza entre el PRI, PAN, Somos y otras fuerzas rumbo a las elecciones de 2027, en un escenario donde Morena mantiene una ventaja en las preferencias electorales, con alrededor de 35%, según las encuestas mostradas durante el reporte.

Vicente Fox también lanzó una peculiar referencia al hablar de quienes integran este nuevo bloque político y Morena: “Tenemos las mismas víboras y tepocatas”, en alusión a una expresión que él mismo popularizó durante su campaña presidencial de 2000.

Con “Alma por México”, Vicente Fox y Alejandro Moreno buscan articular un movimiento opositor de cara a 2027, aunque Morena parte actualmente con ventaja en las preferencias electorales.