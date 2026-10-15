La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) investiga si personas externas a la institución han participado en las agresiones registradas dentro de sus planteles.

Los temas que son atendibles, por su puesto se han establecido mesas de diálogo para revisarlos, pero hay que estar pendientes para ver si no hay otro tipo de actores que se estén involucrando. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

Así lo informó el rector Leonardo Lomelí al asegurar que, aunque se atenderán las exigencias de la comunidad estudiantil, es necesario investigar la posible actuación de agentes externos.

El posicionamiento ocurre en medio de agresiones de encapuchados en la Prepa 5 de la UNAM y de los conflictos en CCH Sur que aumentan la preocupación por la seguridad de los estudiantes.

CCH Sur registra pelea entre estudiantes al interior del plantel (Especial)

UNAM garantiza atención a peticiones y vigila participación de externos

Ante los recientes conflictos y agresiones en planteles de la UNAM, el rector Leonardo Lomelí dijo que “estarán pendientes” para detectar la posible participación de personas externas.

No obstante, no precisó si ya han identificado a personas ajenas a la comunidad universitaria involucradas en los conflictos ni anunció una línea de investigación específica.

Lomelí también comentó que ya atienden las exigencias particulares de estudiantes y que se han establecido mesas de diálogo para revisar cada petición.

Donde haya demandas legítimas se estará atendiendo. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

CCH Sur suspende actividades tras destrozos a sus torniquetes (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

Violencia y agresiones golpean a varios planteles de la UNAM

La violencia y los conflictos registrados en distintos planteles de la UNAM han encendido las alertas entre estudiantes, docentes y autoridades, principalmente de los siguientes planteles:

Preparatoria 5

CCH Sur

CCH Naucalpan

Preparatoria 1

Uno de los hechos más recientes ocurrió el martes 13 de octubre en la Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, donde personas con el rostro cubierto agredieron a integrantes de la comunidad universitaria.

Ese mismo día, en el CCH Sur, se reportó un altercado contra una estudiante. La madre de la joven sostuvo que su hija había sido víctima de una agresión y cuestionó que los hechos fueran considerados una riña.

Por otra parte, el CCH Naucalpan informó sobre una agresión contra un alumno dentro de un aula, mientras que la Preparatoria 1 “Gabino Barreda” registró un enfrentamiento entre personas encapuchadas.