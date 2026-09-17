Circe Camacho Bastida es una política mexicana y actual alcaldesa de Xochimilco, cargo que ocupa desde el 1 de octubre de 2024. Llegó al puesto como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sin embargo, su militancia política corresponde al PT.

¿Quién es Circe Camacho?

Circe Camacho Bastida es originaria de Xochimilco, Ciudad de México. Su trayectoria política comenzó en el activismo estudiantil y la organización social, antes de llegar al Congreso capitalino.

De acuerdo con el IECM, comenzó su actividad como activista estudiantil en 2012 y posteriormente participó en espacios colectivos de Xochimilco relacionados con la organización comunitaria y la protección del medio ambiente. Es militante del Partido del Trabajo desde 2014.

En 2015 fue candidata por el Distrito XXV de la Ciudad de México. Tres años después consiguió una diputación local por esa demarcación y en 2021 fue reelegida para un segundo periodo en el Congreso de la Ciudad de México.

En las elecciones del 2 de junio de 2024, Circe Camacho Bastida fue electa alcaldesa de Xochimilco para el periodo 2024-2027 y tomó protesta el 1 de octubre de ese año. El IECM reconoce oficialmente a Circe Camacho Bastida como titular de la alcaldía.

¿Qué edad tiene Circe Camacho?

Circe Camacho nació el 26 de octubre de 1990 en la Ciudad de México. Por lo tanto, tiene 35 años en septiembre de 2026.

¿Circe Camacho tiene hijos?

Circe Camacho tiene dos hijos, Lilith y Lenin. En una entrevista, la alcaldesa habló de su maternidad y señaló que sus hijos han acompañado su trayectoria mientras ejerce como titular de Xochimilco.

¿Qué estudios tiene Circe Camacho?

El IECM, mediante su plataforma Conóceles, registra como grado máximo de estudios una licenciatura trunca y señala que Circe Camacho declaró haber concluido la licenciatura en Psicología.

¿En qué ha trabajado Circe Camacho?

Antes de convertirse en alcaldesa de Xochimilco, desarrolló su carrera principalmente en el activismo social y el servicio público.

En 2015 fue candidata por el Distrito XXV. Posteriormente, de 2018 a 2021, fue diputada local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. En ese periodo formó parte de la bancada del PT.

En 2021 consiguió la reelección para la II Legislatura. Durante ese periodo fue coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y presidió la Comisión de Salud durante el último año de la legislatura. En marzo de 2024 solicitó licencia para participar en el proceso electoral por la alcaldía de Xochimilco.

En junio de 2024 ganó la elección para encabezar Xochimilco como candidata de la coalición Morena-PT-PVEM y asumió el cargo el 1 de octubre de ese año.

Como alcaldesa, su administración ha planteado entre sus principales temas la seguridad, el acceso al agua, la protección ambiental, la movilidad, el desarrollo económico local y la atención a mujeres y niñas.