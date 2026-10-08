El CCH Sur permanecerá cerrado hasta que los torniquetes de acceso estén funcionando, informó la UNAM este jueves 8 de octubre, al señalar que actualmente no puede garantizarse un ingreso seguro al plantel.

CCH Sur suspende actividades por fallas en torniquetes

El plantel CCH Sur reportó fallas técnicas en los torniquetes de acceso para estudiantes y personal. Inicialmente, se informó que el ingreso de este jueves sería por la calle Llanura, en la puerta amarilla, con credencial vigente o tira de materias resellada.

Sin embargo, la UNAM informó posteriormente que las actividades serán suspendidas y que el CCH Sur no reabrirá hasta que los torniquetes estén funcionando, debido a que no puede garantizarse un acceso seguro.

CCH Sur suspende actividades tras problemas en sus torniquetes (@cchsur_oficial / X)

Los torniquetes fueron instalados en 2025 como parte de las medidas de seguridad del colegio.

La decisión ocurre después de que estudiantes vandalizaran la zona de torniquetes del CCH Sur en medio de las protestas relacionadas con una denuncia de presunto acoso contra una alumna por parte de un docente.

La comunidad estudiantil también entregó un pliego petitorio a las autoridades del CCH Sur, quienes respondieron que los casos de violencia de género serán atendidos conforme a la legislación universitaria y el protocolo de la UNAM.

¿Qué medidas anunció el CCH Sur ante las denuncias de acoso?

En su respuesta al pliego petitorio entregado el 7 de octubre, la Dirección del CCH Sur señaló que:

Atenderá las quejas por acoso, violencia de género, hostigamiento y otras conductas conforme a la legislación universitaria.

Implementará medidas de protección de acuerdo con cada caso y las indicaciones de la Defensoría.

de acuerdo con cada caso y las indicaciones de la Defensoría. Dará seguimiento a las investigaciones hasta su resolución.

Garantizará el acceso de las personas denunciantes a asesoría de las Personas Orientadoras Comunitarias y la Defensoría.

Brindará acompañamiento jurídico para presentar denuncias ante la Fiscalía cuando existan posibles delitos.

Aplicará, cuando corresponda, sanciones como amonestación, suspensión o expulsión, conforme a la normatividad.

Remitirá al Tribunal Universitario los casos que correspondan.

Se comprometió a evitar represalias contra las personas denunciantes.

Por su parte, Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, afirmó que la institución “no va a tolerar ningún caso” relacionado con acoso contra estudiantes.

La directora general del CCH, María Patricia García Pavón, tenía previsto ofrecer una declaración sobre el caso durante este jueves.