La Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reportó que este martes 13 de octubre, un grupo de encapuchados ingresó a sus instalaciones.

De acuerdo con la información, directivos se encontraban dialogando en el auditorio sobre las inconformidades de la comunidad estudiantil, cuando los encapuchados comenzaron a agredirlos.

Crece conflicto en Prepa 5: Alumnos exigen la renuncia del director y encapuchados agreden

Autoridades de la Prepa 5 condenaron las agresiones de un grupo de encapuchados que se dieron en las instalaciones durante las protestas de alumnos para la renuncia del director.

La protesta se desató luego de que, el lunes 12 de octubre, se diera a conocer que el Mtro. Jaime Cortés Vite fue nuevamente elegido para dirigir Prepa 5, en el periodo 2026-2030.

¿Qué pasa en Prepa 5 de la UNAM?; liberan instalaciones (Captura de pantalla)

Además de la destitución de Jaime Cortés Vite, los alumnos de Prepa 5 piden:

Carta de no represalias para los estudiantes que participaron en la toma de las instalaciones

Atención inmediata a las denuncias de acoso contra docentes y trabajadores del plantel

Habilitar espacios conocidos como “cubos” para la organización y expresión de los estudiantes.

Tras las agresiones registradas, se suspendió el diálogo entre directivos y alumnos. Se espera que este se reanude el miércoles 14 de octubre a fin de discutir la posible reapertura del plantel.

El conflicto ocurre en un contexto de movilizaciones en distintos planteles de la UNAM, donde alumnos han expresado preocupaciones relacionadas con la seguridad y la violencia.