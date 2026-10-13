En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur) de la UNAM se registró una pelea entre estudiantes, como confirmó el plantel; resto del alumnado protesta en consecuencia.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se investiga la presunta pelea en el plantel Coyoacán.

Sin embargo, los estudiantes del CCH Sur convocaron a una asamblea de emergencia que derivó en la decisión de manifestarse por la que acusan, fue una agresión.

CCH Sur informa pelea entre estudiantes al interior del plantel; ya se investiga lo ocurrido

Alrededor de las 13:00 horas de este martes 13 de octubre, el CCH Sur informó sobre un altercado entre estudiantes, por lo que se brindó atención y se activaron los protocolos correspondientes.

Aunque CCH Sur no especifica si fue una pelea, aclaró que una de las estudiantes involucradas tuvo acompañamiento y contención psicológica para verificar su estado de salud.

CCH Sur añadió que se brindó la orientación correspondiente a la madre de la estudiante y se levantó una acta en la Oficina Jurídica para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad.

Sin dar más detalles del altercado, CCH Sur finalizó su comunicado mencionando que se trabaja para identificar a las personas involucradas.

CCH Sur registra pelea entre estudiantes al interior del plantel (Especial)

Estudiantes del CCH Sur señalaron sin embargo, que el altercado habría sido una agresión contra una compañera de condición autista que sufría acoso escolar.

La versión habría sido respaldada por la mamá de la menor en un grupo de Facebook, en donde señaló que ya había hablado con los directivos respecto al bullying que sufre la menor.

Estudiantes de CCH Sur protestan sobre Perisur; acusan agresión y no pelea

Tras tener lugar el altercado, los estudiantes de CCH Sur organizaron una asamblea debido a que exigían la respuesta de las autoridades por la que señalan fue una agresión.

Aunque no dieron detalles sobre la asamblea se planteó una marcha así como el cierre de Periférico, con avance hasta Boulevard de la Luz y regresar al plantel.

Los mismos estudiantes apuntan que la agresión habría sido perpetrada por otro estudiante y las autoridades del CCH Sur estarían siendo omisas al respecto.