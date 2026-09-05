Tras el caótico proceso de selección de aspirantes en el que se registró una notable caída de puntajes, la UNAM resolvió que es necesario mejorar las preguntas de los exámenes de ingreso.

Fue la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Examen, la instancia que recomendó realizar lo necesario para robustecer los reactivos que se incluyan en las pruebas.

Ante ello, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció las faltas que se cometieron a lo largo del proceso de admisión y se comprometió a cumplir con distintas acciones.

Examen de control de la UNAM (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Comisión técnica recomienda a la UNAM mejorar preguntas de su examen de ingreso

Luego de la fallida aplicación de su prueba en línea, la UNAM determinó realizar un examen de control presencial en el que se registró una dramática caída de puntajes entre los aspirantes.

En los datos quedó establecido que los estudiantes registraron entre 30 y hasta 40 aciertos menos que los que se contabilizaron de manera oficial en la prueba online.

Como parte del análisis que se ejecuto tras el proceso, la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Examen de Ingreso a la Licenciatura, recomendó a la UNAM mejorar las preguntas del examen.

En su informe final, el organismo sugirió que se enriquezcan las preguntas para que estén apegadas a los protocolos de validación que se han establecido a nivel internacional en la materia.

Aunado a lo anterior, la comisión recomendó que mientras no exista un modelo de evaluación totalmente seguro, se prescinda de la opción de examen a distancia y se utilice el examen presencial.

Examen de control de la UNAM (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Rector de la UNAM asume compromisos para mejorar exámenes de ingreso

Al recibir la evaluación final de la comisión técnica, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, expresó su compromiso por mejorar los procesos de evaluación e ingreso.

Sobre ello, se informó que el rector reconoció y asumió las fallas y errores que se cometieron a lo largo del procedimiento de admisión para el ciclo escolar 2026-2027.

Debido a lo anterior, Lomelí Vanegas y la UNAM se comprometieron a gestionar las acciones que sean necesarias para cumplir con lo siguiente:

Revisar y modificar la estructura y los procesos de ingreso a la licenciatura

Evaluar los mejores mecanismos para la aplicación de exámenes de ingreso tanto para el bachillerato como para la licenciatura

Finalmente, se estableció que en cuanto se establezcan las acciones que desplegar, la Universidad las dará a conocer de forma pública para llevar a la práctica las recomendaciones de la Comisión.