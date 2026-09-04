La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volverá a aplicar de manera presencial su examen de ingreso a licenciatura, luego de las irregularidades presentadas en la prueba realizada en línea.

Durante la presentación del informe de la Comisión Técnica encargada de investigar las irregularidades en el examen en línea, Leonardo Lomelí confirmó que la prueba regresará a la presencialidad tras la polémica.

UNAM abandona examen en línea y retoma la evaluación presencial para ingreso a licenciatura

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, encabezó este viernes 4 de septiembre la presentación del informe de la Comisión Técnica que analizó las irregularidades del examen en línea para el ingreso a la licenciatura.

UNAM abandona examen en línea y retoma la evaluación presencial para ingreso a licenciatura (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

El rector de la UNAM señaló que la comisión determinó que no se cuentan con todas las condiciones necesarias para garantizar la aplicación segura de exámenes en línea, por lo que se aplicarán de manera presencial.

De acuerdo con la información, las pruebas de ingreso serán presenciales utilizando dispositivos electrónicos precargados y, para facilitar el acceso a los aspirantes de todo el país, se realizarán en diversas sedes.

Asimismo, se integrará un comité técnico que guiará la adopción de nuevos modelos de evaluación basados en las mejores prácticas mundiales como parte del compromiso para revisar y modificar los procesos de admisión.

Con esto, la UNAM busca valorar el uso de la tecnología sin dejar de priorizar la conveniencia y la oportunidad de la presencialidad en los procesos de selección para bachillerato y licenciatura.