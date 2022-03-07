UNAM pide empatía y no tener represalias para mujeres que se ausenten por el 8 de marzo

La UNAM se sumó al apoyo a las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En un comunicado, la UNAM recomendó a sus escuelas, facultades y dependencias tener empatía con las mujeres universitarias que decidan ausentarse el 8 de marzo (8M).

Por lo que la UNAM pidió no imponer repercusiones académicas o laborales a todas las mujeres que se ausenten este 8M para visibilizar su importancia en la sociedad.

UNAM: Día Internacional de la Mujer es un símbolo de memoria, exigencia y lucha

La UNAM destacó que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un símbolo de memoria y de exigencia de los derechos de las mujeres.

Además, de ser un símbolo de lucha para habitar espacios históricamente negados y para visibilizar las violencias que viven las mujeres.

Asimismo, la máxima casa de estudios indicó que el 8M es un día de organización y movilización donde las mujeres alzan la voz y exigen una vida libre, plena y segura .

De este modo, la UNAM aseguró que es y siempre será un espacio propicio para que dichas circunstancias se cumplan a cabalidad.

Finalmente, la Universidad subrayó que para los hombres universitarios, el 8M representa una oportunidad para reflexionar sobre su papel, mandato de género y responsabilidad en la transformación hacia una realidad más igualitaria.

Al respecto, aclaró que para los hombres “no es un día de asueto”, sino de una protesta válida y justa por parte de las mujeres.

UNAM anuncia 400 actividades por Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la UNAM prepara más de 400 actividades que serán realizadas por universitarias en:

facultades

escuelas

institutos

coordinaciones

centros de investigación

campos foráneos

Detalló que algunas actividades serán a distancia, pero afirmó que todas estarán disponibles de forma gratuita.

También, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitario serán iluminados de color morado en el periodo del 7 al 14 de marzo .

Cabe destacar que la conmemoración del 8M en la UNAM está apegada a las líneas temáticas de ONU Mujeres.