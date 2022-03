AMLO habla con dureza a manifestantes del 8 de marzo, pero no dice nada a barras implicadas en la tragedia de Querétaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló con dureza a manifestantes del 8 de marzo, pero no dijo nada a barras implicadas en la tragedia de Querétaro en la conferencia mañanera de hoy.

Al tocar los últimos casos de violencia ejercida en el país durante la mañanera del 7 de marzo, especialmente las de barras implicadas en la trifulca de Querétaro, pidió apostar por la paz y amor al prójimo, “moralizar al país y atender los orígenes de la violencia”

Pero su postura fue diferente con los colectivos feministas que se manifestarán el martes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

UNAM pide empatía y no tener represalias para mujeres que se ausenten por el 8 de marzo

AMLO hizo un duro llamado a las manifestantes del 8 de marzo para que “no caigan en provocaciones”, preguntó “de qué se tratan sus manifestaciones”, hasta acusó de que eso “no era feminismo”.

“Por eso, también hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia porque tenemos información de que se están preparando con marros con sopletes con bombas molotov. ¿De qué se trata?, ya eso no es defender a las mujeres. Ni siquiera es feminismo, eso es una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra, en contra de la política de transformación, esta es una postura totalmente política”

