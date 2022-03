Marcha 8 de marzo 2022: Todo lo que debes saber para la protesta en CDMX

La Asamblea organizadora de la marcha 8 de marzo (8M) de 2022 dio todos los detalles de lo que debes saber para la protesta del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México (CDMX).

En conferencia de prensa, la Asamblea ampliada rumbo al 8M explicó los motivos de la manifestación y la organización de los contingentes, así como el lugar, la hora y la ruta que tendrá.

“El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tomamos nuevamente las calles para levantar la voz ante este gobierno que continúa atentando contra nuestros derechos”. Asamblea ampliada rumbo al 8M

La marcha 8M 2022 es contra las violencia machistas, el trabajo precario, feminicidios, desapariciones, el derecho a decidir, contra la criminalización de mujeres y la unidad del movimiento feminista.

Convocatoria para la marcha 8M en la CDMX (Coordinadora 8M)

Organización de la marcha 8M 2022 en la CDMX

La marcha del 8 de marzo 2022 en la CDMX, convocada por más de 100 colectivas y organizaciones, pide reunirse a las 4 de la tarde en la Victoria Alada para que el avance de los contingentes comience a las 4:30.

Avanzará por Paseo de la Reforma y harán una breve parada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde se unirán los contingentes de la periferia, tanto de la CDMX como del Edomex.

Luego tomarán avenida Hidalgo, Eje Central y avenida 5 de mayo para ingresar al Zócalo capitalino, donde habrá un mitin encabezado por familias de mujeres víctimas de violencia.

El orden de los contingentes , de inicio a final, es el siguiente:

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidas

Descubierta: dos integrantes de cada organización convocante del 8M 2022

Mujeres con discapacidad

Mujeres con infancias

Mujeres y colectivas feministas

Mujeres trans y colectivos de la diversas sexual y de género

Comunidad Universitaria

Organizaciones de la sociedad civil

Organizaciones sindicales

Organizaciones populares

Organizaciones políticas

La marcha 8M 2022, reiteraron, es incluyente por lo que pidieron abstenerse de actos de discriminación contra cualquier participante.

Asimismo, solicitaron al Gobierno de la CDMX que no haya presencia de policías para evitar actos de provocación con las manifestantes, pues resaltaron su derecho a la libre protesta.

Por lo pronto, desde este viernes 4 de marzo, autoridades locales y del gobierno federal ya comenzaron a instalar vallas metálicas frente a la Catedral Metropolitana y algunos otros monumentos en el centro de la ciudad.

Colectivos confirmados para la marcha 8M 2022

La organización para la marcha 8M de este 2022 es por contingentes, cada colectiva feminista u organización está convocando para reunirse poco antes de las 4 de la tarde cerca de la Victoria Alada.

Por ejemplo, la colectiva Menstruación Digna , que busca la gratuidad de los productos de gestión menstrual, hizo un llamado a participar en su “contingente rojo”:

Contingente de Menstruación Digna (Twitter)

De esta misma manera, organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y la Red de Juventudes Trans convocó a unirse a su contingente 100% incluyente :

Contingente 100% incluyente (Twitter)

Otros colectivos y organizaciones que han convocado son Amnistía Internacional; a la “contingenta universitaria” de Girl Up, el contingente de víctimas de feminicidio del Edomex, el contingente de mujeres de la periferia de la CDMX, de mujeres defensoras de la tierra y del ITAM.

Convocatoria universitaria para la marcha 8M (Twitter)

Contingente de Amnistía Internacional (Twitter)

Contingente de víctimas del Edomex en la marcha del 8M en CDMX (Especial)

Aunque en 2021 sí hubo marcha 8M, la manifestación de 2020 (antes de iniciada la pandemia) fue una de las más grandes jamás registradas en el Día Internacional de la Mujer en México.

Se espera que la convocatoria para este 2022 se supere con la participación de miles de mujeres que decidan salir a marchar por sus derechos y contra las violencias que les impactan.

Medidas de seguridad para la marcha 8M

Tanto si es tu primera marcha 8M o ya has participado, es importante recordar cuáles son las medidas de seguridad para asistir y concluir satisfactoriamente la protesta.

A las asistentes se les recomienda:

Llevar ropa cómoda

Avisarle a alguien de confianza dónde estarás

Usar cubrebocas y gel antibacterial

Celular con pila y saldo

Agua

En el recorrido, no separarse del contingente en el que participes, cuidar su seguridad e identidad. Y si presencian confrontaciones entre las asistentes del Bloque Negro y la policía, no interferir si no se cuenta con el equipo de seguridad necesario.