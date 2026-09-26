Por la marcha conmemorativa en la Ciudad de México por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se cerró el Paseo de la Reforma en ambos sentidos.

La movilización inició a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, recorriendo vías emblemáticas como Paseo de la Reforma y la calle 5 de Mayo.

Ante el cierre de Paseo de la Reforma, autoridades sugieren rutas alternas como el Circuito Interior y la Avenida Chapultepec.

Paseo de la Reforma se encuentra cerrado por marcha de Ayotzinapa

Este sábado 26 de septiembre se registran cierres viales y afectaciones en Paseo de la Reforma por la marcha de Ayotzinapa.

Cierran Paseo de la Reforma por marcha de Ayotzinapa (@OVIALCDMX / X)

La circulación vehicular se encuentra cerrada en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, desde Lieja hasta Avenida Hidalgo (y entre Lieja y la Glorieta de Violeta).

Los contingentes se reunieron en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo capitalino a 11 años de la desaparición de los 43 normalistas.

Los automovilistas no son los únicos que se han visto afectados por el cierre en Paseo de la Reforma y es que el Metrobús anunció cambios en su servicio de la Línea 1.

Y es que las estaciones sin servicio son Reforma y Chilpancingo. El servicio opera de forma dividida de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Nuevo León.

El propósito central de la marcha de Ayotzinapa es exigir el esclarecimiento de los hechos y avances reales en las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes.

Además de los familiares de las víctimas, se espera la participación de múltiples colectivos estudiantiles provenientes de diversas facultades y escuelas técnicas de la capital.

Cierran Paseo de la Reforma por marcha de Ayotzinapa (@MetrobusCDMX / X )

Alternativas viales por marcha de Ayotzinapa

Además de Paseo de la Reforma, la marcha de Ayotzinapa genera cortes a la circulación en:

Avenida Juárez y calle Doctor Mora. Avenida Hidalgo. Eje Central Lázaro Cárdenas (a la altura de Bellas Artes). Calle 5 de Mayo, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, Pino Suárez, 5 de Febrero y calles aledañas a la Plaza de la Constitución.

Para evitar la zona afectada, se recomiendan las siguientes alternativas viales:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec y Río de la Loza

Eje 1 Norte, Eje 1 Sur y Eje 2 Sur

Eje 1 Oriente / Anillo de Circunvalación

José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier

Viaducto Miguel Alemán y Avenida Insurgentes

La marcha de Ayotzinapa terminará en la plancha del Zócalo capitalino (Plaza de la Constitución), donde las familias de los normalistas encabezarán el mitin.

La concentración se realiza como parte de la “144ª Acción Global por Ayotzinapa y México”, dentro de las actividades de la Jornada por Ayotzinapa.

El movimiento exige la presentación con vida de los estudiantes y el esclarecimiento total de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

También se exige la entrega 800 folios considerados clave para la investigación y de profundizar en los datos obtenidos por integrantes del Ejército antes, durante y después de los acontecimientos.