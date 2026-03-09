La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria derivada del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace seis décadas.

El pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México fue aprobado el 12 de febrero y advierte que sanciones agravaron la crisis cubana desde 2024.

En el documento la UNAM exhortó al gobierno de Estados Unidos a revisar y revertir acciones contra Cuba y respetar autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

UNAM llama a Estados Unidos revertir acciones contra Cuba hoy

La institución señaló que el bloqueo vigente desde hace más de seis décadas ha limitado combustibles y agravado la situación social en la isla.

Según el texto aprobado por el Consejo Universitario estas medidas impactan a la población civil y deterioran condiciones de vida digna del pueblo cubano.

incendio en la refinería Ñico López en Cuba (YAMIL LAGE / AFP)

La UNAM también advirtió que obstaculizar la solidaridad internacional impide atender necesidades urgentes en Cuba especialmente ante la crisis energética.

Como universidad pública agregó que el derecho a la educación difícilmente puede garantizarse cuando se debilita el tejido social y aumentan carencias materiales básicas.

Asimismo pidió atender resoluciones reiteradas de la Asamblea General de la ONU que han solicitado terminar con el embargo impuesto por Washington contra Cuba.

El posicionamiento también menciona preocupación por la situación en Venezuela tras la operación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro y pide respeto soberano.

La Universidad Nacional Autónoma de México reiteró que defender la soberanía y la autodeterminación es clave para la convivencia internacional y la cooperación regional.