Un frente frío atípico sorprenderá este fin de semana a varios estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que un frente frío atípico sorprenderá este fin de semana, del 31 de julio al 2 de agosto 2026, a varios estados de México.

Lo que provocará lluvias, fuertes vientos, además de tormentas eléctricas y caída de granizo en algunas regiones.

Dicho frente frío ocurre fuera de temporada, ya que suelen presentarse en invierno y no en verano.

Así afectará a los estados de México frente frío atípico el 31 de julio

De acuerdo con el SMN este viernes 31 de julio 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país en interacción con inestabilidad atmosférica provocará lluvias con descargas eléctricas en:

Baja California Sur (sur)

Sonora (este y sureste)

Sinaloa (norte y sur)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (sur)

Nayarit (norte)

Mientras que una circulación ciclónica en altura y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, además de la onda tropical número 22, desplazándose por Guerrero y Michoacán, generarán lluvias fuertes en:

Morelos

Puebla (oeste y suroeste)

Oaxaca (noroeste)

Jalisco (oeste, centro y sur)

Colima

Michoacán (centro y oeste),

Guanajuato (sur y suroeste)

Querétaro (oeste)

Hidalgo (centro, suroeste y sur)

Tlaxcala

Estado de México (oeste, centro y este),

Ciudad de México

Veracruz (centro y sur)

Guerrero (este y oeste)

Chiapas (este y sur)

Campeche (norte y suroeste)

Yucatán (oeste)

Por su parte, Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo tendrá lluvias eléctricas con posible caída de granizo.

(Especial)

Así afectará a los estados de México frente frío atípico el sábado 1 de agosto

Para el sábado 1 de agosto 2026, el monzón mexicano y divergencia en altura ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste y norte.

Afectando Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

El frente frío en la frontera noroeste de México, en interacción con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, originará rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

En estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de México habrán también precipitaciones fuertes con lluvias puntuales en Guerrero.

Debido a la circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con la onda tropical número 23.

(Especial)

Así afectará a los estados de México frente frío atípico el domingo 2 de agosto

El domingo 2 de agosto 2026 se mantiene el mismo pronóstico con chubascos y lluvias fuertes en Sinaloa, Nayarit y Durango.

Además de lluvias con puntuales muy fuertes en:

Sonora (sur)

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste y sur)

Zacatecas (oeste)

Jalisco (norte y noreste)

Colima y Chiapas (sur)

Así como chubascos con lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos en:

Baja California Sur

Nuevo León (centro y sur)

Tamaulipas (oeste)

San Luis Potosí (oeste)

Aguascalientes

Guanajuato (noreste)

Michoacán (noreste)

Querétaro (oeste, centro y sur)

Hidalgo (sur), Guerrero (oeste)

Oaxaca (oeste)

Estado de México (norte)

Puebla (centro y oeste)

Tlaxcala

Coahuila

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo