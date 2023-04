A un año sin Debanhi Escobar Bazaldúa, la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) avanza a cuentagotas, revelaron sus papás.

Debanhi fue encontrada sin vida el 21 de abril de 2022, dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla en Nuevo León, luego de que fue reportada como desaparecida el 9 de abril tras salir a una fiesta en el municipio de Escobedo.

La madrugada de ese día, Debanhi fue captada descendiendo de un auto sobre la carretera a Laredo, a unos metros del motel Nueva Castilla, donde ya se habían realizado varias búsquedas pero donde días después fue localizado su cuerpo.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía de Nuevo León, dependencia que intentó cerrar el caso al clasificarlo como un “accidente”, por lo que por todas las irregularidades, sus papás pidieron que la FGR atrajera la carpeta, pero a pesar de esto, los avances son mínimos.

Debanhi Escobar Bazaldúa (@debanhi.escobar)

Papás de Debanhi Escobar están en espera de avances y de justicia, a un año del feminicidio

En entrevista con SDPnoticias, Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar y conocido ya por su lucha para exigir justicia, lamentó que ya haya pasado un año y sigan a la espera de avances para que los responsables del feminicidio sean sancionados.

Mario Escobar explicó que la Fiscalía General de la República sigue trabajando y resolviendo los errores cometidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León al inicio de la investigación, por lo que no han tenido avances sustanciales. Lo único, que no se sigue la línea del “accidente”, el caso se indaga con perspectiva de género.

“No ha habido muchos avances, han sido pocos y nada de tener algún presunto culpable o alguna línea de investigación, de tener algunos indicios de quiénes fueron los que la asesinaron, ahí están todavía trabajando. Seguimos en la espera ya después de un año de muchos sentimientos encontrados, de mucha resiliencia”. Mario Escobar, papá de Debanhi

El padre de Debanhi Escobar reconoció que la FGR está trabajando pero no como ellos quisieran pues cada que tienen una reunión, los pasos que se dan son a cuentagotas: “Si tú me dijeras a mí: ‘oye, ¿tú sabes tienes algún indicio de quién fue? Pues no, seguimos sin indicios’”.

Papás de Debanhi Escobar (Andrea Murcia Monsivais)

Pero sí señaló que todas las personas que de alguna manera tienen responsabilidad en el feminicidio de su hija, hasta los funcionarios que ocasionaron los retrasos de la investigación, deben ser vinculados y castigados.

Y mencionó como ejemplo al ex fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero ; y al perito Eduardo Villagómez , quien fue quien hizo la primera necropsia de Debanhi y aseguró que no había sido un feminicidio.

“Va muy lento, han sido muy muy pocos avances los que hemos tenido y en ese sentido, les exigimos que le den un poquito más de prioridad al asunto pues ya se cumplió el año”. Mario Escobar, papá de Debanhi

El año sin Debanhi Escobar Bazaldúa

Mario Escobar confesó que a un año sin su hija, Debanhi Escobar Bazaldúa, él y su esposa quisiera ver a su hija entrar a su casa y que todo el año que han vivido haya sido solo una pesadilla, sin embargo, saben que no es así y que la injusticia en México existe.

“Todavía quisiéramos que mi hija entrara por esa puerta, pero bueno, sabemos que no va a ser así”. Mario Escobar, papá de Debanhi

El hombre, convertido en activista por la necesidad de justicia que en ese país las mismas víctimas deben buscar, criticó la actuación de las autoridades, particularmente lo que hacen las fiscalías locales:

“Cierran los casos con la misma versión que le dan las víctimas indirectas. Nos tocó la experiencia de que todo lo que digas puede ser usado en tu contra para manipular y cerrar los casos, y a veces las mismas agencias estatales de investigación o del Ministerio Público te obligan a decir cosas que no son y lo usan en tu contra”, dijo.

El papá de Debanhi agregó que todos los ciudadanos deberían saber que en México existe “un cuarto poder”, las fiscalías locales, que según su experiencia “son autónomas y por eso, hacen lo que quieren” con las investigaciones.

“Se debe informar que estas fiscalías pueden manipular y hacer lo que les conviene porque son corruptos y que no te van a ayudar”, lamentó Mario.

Feminicidio de Debanhi Escobar (Gabriela Pérez Montiel)

Las protestas por el feminicidio de Debanhi Escobar en Nuevo León

Para recordar que se cumple un año del feminicidio de Debanhi Escobar, sus papás están convocando a una protesta para exigir justicia:

La concentración será en el Palacio de Gobierno de Nuevo León el 21 de abril a las 14:00 horas

De ahí, de acuerdo con Mario Escobar, marcharán al edificio de la Fiscalía de Nuevo León y luego, en caravana, los asistentes que puedan trasladarse, será al motel Nueva Castilla en Escobedo para protestar en los lugares donde Debanhi fue vista por última vez.

Más tarde, a las 19:30 horas, se realizará una misa en San Nicolás de los Garza , en honor a Debanhi: “la última misa del año”. Y habrá otra ceremonía eucarística, el domingo 23 de abril en Galeana, donde está la tumba de la joven.

Mario Escobar destacó que su activismo, junto al de su esposa, es en nombre de Debanhi porque “ella veía alguna injusticia y la señalaba”:

“Nosotros estamos luchando por ella, tratando de ayudar a otras personas y porque todas las Debanhi’s que quieran salir a divertirse lo hagan, porque es su derecho, pero que también regrese a casa. Debanhi no está aquí para defenderse, pero están sus papás para que la defiendan”. Mario Escobar, papá de Debanhi

¿En qué va el caso por el feminicidio de Debanhi Escobar Bazaldúa?

El feminicidio de Debanhi Escobar Bazaldúa conmocionó a México desde su desaparición, luego por la negligencia de la Fiscalía para encontrarla y hacer justicia, hasta la revictimización de la joven por parte de las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación.

Luego de que Debanhi fue encontrada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla, la Fiscalía de Nuevo León aseguró que se trató de un accidente y que ella había caído sola; para respaldar su teoría, presentó videos de seguridad del motel donde se le ve entrar pero no salir.

Por estas afirmaciones y la revictimización contra Debanhi, el 27 de abril de 2022, la Fiscalía de Nuevo León destituyó a los fiscales:

Javier Caballero, de la Unidad Antisecuestros

Rodolfo Salinas, de la Unidad de Personas Desaparecidas

Y aunque la primera autopsia realizada al cuerpo de Debanhi señaló que causa de muerte “asfixia por sofocación”, una segunda autopsia exigida por sus padres demostró que murió por un golpe en su cabeza, además, tenía otras lesiones.

Luego de varios meses de lucha, en septiembre de 2022, la FGR decidió atraer la carpeta para investigar el caso como feminicidio, sin embargo, hasta el momento no hay avances sustanciales, y sólo 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla se encuentran vinculadas a proceso por encubrimiento y falsas declaraciones.

De acuerdo con Mario Escobar, en tres meses será la próxima audiencia contra las empleadas del motel que, a pesar de las imputaciones en su contra, no han colaborado con la investigación.

“Aquí en México se protege más a los que cometen un delito que a una víctima indirecta o directa. Las imputadas no han dicho ninguna palabra, no han aportado nada a la investigación”, concluyó.