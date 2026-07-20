En medio de las versiones que se han difundido sobre supuestas conductas ilegales durante su paso por la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara rechazó haber incurrido en actos irregulares.

“Rechazo cualquier señalamiento que pretenda atribuirme conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuve encomendadas” Ulises Lara

Fue por medio de una carta que difundió en sus redes sociales, que el ex titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, negó los señalamientos que se han hecho en su contra.

En ese sentido, Ulises Lara rechazó estar dispuesto a participar en discusiones públicas que insistió, se basan en versiones parciales y acusaciones que se han elaborado a partir de elementos falsos.

Ulises Lara niega acusaciones por conductas irregulares en la FGR

El viernes 10 de julio de 2026, que se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes en la (FGR), Ulises Lara, anunció su renuncia al puesto.

Tras ello, comenzaron a circular diversas versiones en las que se afirmaba que su salida del puesto se debió a que habría incurrido en actos ilegales en algunas de las investigaciones que estaban a su cargo.

Debido a lo anterior, Ulises Lara emitió el 20 de julio una carta en la que se deslindó de los señalamientos al resaltar que contrario a lo que se dice, siempre se condujo con respeto al marco legal.

“Durante el ejercicio del cargo me conduje conforme al marco legal, a las atribuciones conferidas y a las obligaciones de un servidor público con altas responsabilidades” Ulises Lara

En el mismo sentido, el también exvocero de la FGR expuso que se mantuvo bajo las atribuciones que le confirieron y a las obligaciones que se la atribuyeron.

Por eso, resaltó que cualquier aclaración que se desee conocer, deberá atenderse por medio de las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal.

Ulises Lara (Captura)

Ulises Lara advierte que no entrará en debates por señalamientos en su contra

Al pronunciarse en torno a las acusaciones que se le han lanzado por presuntas conductas irregulares durante su paso por la FGR, Ulises Lara también advirtió que no participará en polémicas.

En el mismo comunicado, el ex vocero de la FGR sentencio que no es su intención entrar en “discusiones públicas“ ante los señalamientos que han comenzado a circular.

En especial cuando acusó, las acusaciones se basan en “versiones parciales, interpretaciones personales” y señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes.