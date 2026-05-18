El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, exige a autoridades israelís, respetar los derechos humanos de los mexicanos abordo de la Flotilla Global Sumud que fue detenida y tenía como destino a Gaza.

Mediante la red social X, el canciller -de 38 años de edad- pidió que se garantice la integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento al derecho internacional.

Asimismo indicó que la instancia que representa no descansará hasta asegurar la protección a los connacionales así como encontrar una solución.

Para ello se trabaja de la mano de equipos consulares activos y otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla.

A su vez, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores acompaña y asesora a los familiares de los connacionales detenidos.

Roberto Velasco busca proteger a connacionales de abuso por parte de autoridades israelís (@r_velascoa / X)

Israel detiene flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, informó este lunes fuerzas de comando impidieron que barcos de la Flotilla Global llegaran a Gaza.

De acuerdo con el informe, a primeras horas se interceptaron embarcaciones en aguas internacionales, a unas 250 millas náuticas de la costa de Gaza.

Abordo iban activistas y personal médico cuya misión era entregar ayuda humanitaria a palestinos. Ellos zarparon en más de 50 embarcaciones el pasado 14 de mayo desde la costa turca de Marmaris.

Al respecto, el gobierno israelí advirtió a las embarcaciones que desertarán y regresarán a su destino ya que servían a Hamás y son una provocación.

Aseguró que la Franja de Gaza cuenta con sobrada ayuda debido a que más de mil 58 millones de toneladas de suministros han ingresado desde octubre de 2025.

Anteriormente, el 30 de abril, un intento de llevar ayuda humanitaria ya había fracasado. Una flotilla integrada por unas 20 embarcaciones y 175 activistas, fue interceptada por las fuerzas israelíes cerca del sur de la isla griega de Creta.

Dos activistas fueron detenidos y decenas de activistas denunciaron haber sufrido maltratados y abusos por parte de fuerzas israelíes.